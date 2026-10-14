زياد عبدالتواب: السوشيال ميديا أقصى سلاح في معركة الوعي

قال المهندس زياد عبد التواب خبير التحول الرقمي وعضو المجلس الأعلى للثقافة، إن السوشال ميديا أقصى سلاح في معركة الوعي وهى معركة صامته تدور داخل الشبكات، مضيفا أن كل الجهات الأنظمة والجميع موجود داخل الفضاء الرقمي والناس بتعيش فيه أكثر من وقت النوم اليومي.

وأضاف خلال الندوة التثقيفية بحضور الرئيس السيسي، أن 5.6 مليار مستخدم في شبكات التواصل الاجتماعي، ومصر في المرتبه الحادية عشر في استخدام شبكة الإنترنت، مستدركا أن شبكات التواصل الاجتماعي فيها اكبر تجمع بشري.

وأشار إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي تضيق الخناق على الكلام المفيد وتكبر المساحة على الكلام الغير مفيد، مشيرا الى أن كثرة إستخدام شبكات التواصل الاجتماعي لوقت طويل يسبب تعفن الدماغ.