بـ4 سيارات وفيديو على السوشيال ميديا.. سقوط المتهمين بإدارة مكتب حراسات بالدقي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالترويج لإدارة مكتب للحراسات وتأمين الشخصيات الهامة بالجيزة .





بالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (مالك مكتب لخدمات رجال الأعمال "بدون ترخيص"، مالك مكتب إيجار سيارات ، سائق ، 4 أشخاص - مقيمين بنطاق محافظات "القاهرة ، القليوبية ، الجيزة") ، وبمواجهتهم إعترفوا بتصويرهم مقطع الفيديو المشار إليه من داخل معرض سيارات كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

وأقر الأول بإدارته مكتب للحراسات وتأمين الشخصيات وخدمات رجال الأعمال كائن بدائرة قسم شرطة الدقى غير مرخص والترويج لنشاطه من خلال مواقع التواصل الإجتماعى بهدف تحقيق مكاسب مادية ، وضُبط بحوزتهم (4 سيارات "سارية التراخيص") المستخدمة فى الترويج لنشاطهم .





تم التحفظ على السيارات ، وإتخاذ الإجراءات القانونية .