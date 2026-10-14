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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زياد عبد التواب يحذر من تعفن الدماغ بسبب السوشيال ميديا: 8 ساعات يوميا قد تصيبك بالتشتت

المهندس زياد عبد التواب
المهندس زياد عبد التواب
محمد البدوي

حذر المهندس زياد عبد التواب، خبير التحول الرقمي وأمن المعلومات وعضو المجلس الأعلى للثقافة، من التأثيرات السلبية للاستخدام المفرط لشبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن قضاء 7 أو 8 ساعات يوميًا على هذه المنصات، أو أكثر، قد يؤدي إلى التشوش الذهني والإرهاق وضعف التركيز والانتباه.

مشاهدة مقاطع فيديو متعددة خلال فترات زمنية قصيرة،

وأوضح عبد التواب أن مصطلح «تعفن الدماغ» يُستخدم لوصف حالة ترتبط بالاستهلاك المفرط للمحتوى الرقمي السريع والمتنوع، خاصة مشاهدة مقاطع فيديو متعددة خلال فترات زمنية قصيرة، بما قد يؤدي إلى التشتت الذهني وصعوبة التركيز والتعامل مع المعلومات بصورة سليمة.

وأضاف أن هذه الحالة قد ترتبط بضعف العزيمة وسهولة الانقياد والتأثر بالمحتوى المتداول، بما يجعل المستخدم أكثر عرضة للتضليل والتلاعب، لا سيما مع توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى المزيف ونشره.

وأشار خبير التحول الرقمي وأمن المعلومات إلى أن الاستخدام المفرط لمنصات التواصل الاجتماعي قد يرتبط كذلك بالقلق والاكتئاب والتوتر وضيق الصدر وضعف الذاكرة والانتباه، لافتًا إلى أن بعض الحالات قد تحتاج إلى الاستعانة بجهات متخصصة للتعامل مع إدمان استخدام هذه المنصات.

أهمية الوعي بطبيعة المحتوى

وأكد عبد التواب أهمية الوعي بطبيعة المحتوى الذي يتعرض له المستخدم يوميًا، وتنظيم الوقت المخصص لمنصات التواصل الاجتماعي، بما يساعد على الحد من آثارها السلبية على الصحة النفسية والقدرات الذهنية.

المهندس زياد عبد التواب التكنولوجيا التحول الرقمي السيسي

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