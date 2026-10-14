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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير أمن معلومات: خوارزميات السوشيال ميديا تحاصر المستخدم داخل «فقاعات التصفية»

السوشيال ميديا
السوشيال ميديا
محمد البدوي

قال المهندس زياد عبد التواب، خبير التحول الرقمي وأمن المعلومات وعضو المجلس الأعلى للثقافة، إن دمج شبكات التواصل الاجتماعي بخوارزميات الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى تكوين ما يُعرف بـ«فقاعات التصفية» و«غرف الصدى»، التي تجعل المستخدم محاطًا بمحتوى وأفكار متشابهة، دون أن يرى بالضرورة مختلف الآراء والاتجاهات الموجودة خارج هذه الدائرة.

خوارزميات المنصات الرقمية تعمل على تصفية المحتوى 

وأوضح عبد التواب أن خوارزميات المنصات الرقمية تعمل على تصفية المحتوى الذي يظهر للمستخدم وفقًا لاهتماماته وسلوكه السابق، بما قد يجعله يتعرض بصورة متكررة للأفكار نفسها، ويعتقد أن ما يراه يمثل الصورة الكاملة للواقع، بينما قد تكون هناك وجهات نظر ومعلومات مختلفة لا تصل إليه.

حسابات وأدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي

وأضاف أن هذه الدوائر قد تضم أشخاصًا أو حسابات وأدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تكرر الرسائل والأفكار نفسها، الأمر الذي يعزز قناعات المستخدم ويحد من تعرضه لوجهات النظر المختلفة.

وأشار خبير التحول الرقمي وأمن المعلومات إلى أن تأثير هذه الخوارزميات لا يتوقف عند تشكيل المحتوى الذي يتعرض له الأفراد، بل يمتد إلى تضخيم الاستقطاب وخطاب الإثارة، بما قد يفاقم الانقسامات داخل المجتمع.

وأكد عبد التواب أهمية الانفتاح على مصادر متنوعة للمعلومات، وعدم الاكتفاء بما تعرضه منصات التواصل الاجتماعي، مع ضرورة تنمية القدرة على التفكير النقدي وفهم الآليات التي تتحكم في ظهور المحتوى الرقمي.

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