روسيا وباكستان تناقشان سبل تعزيز التعاون الأمني

بحثت روسيا وباكستان سبل تعزيز التعاون الأمني ومواجهة التحديات الإقليمية، خلال مباحثات جمعت قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير ووزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف، الأربعاء، بالتزامن مع توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة بين البلدين.

وذكر بيان صادر عن الجيش الباكستاني أن كولوكولتسيف، الذي يزور إسلام آباد رسميًا لمدة أربعة أيام، التقى منير في مقر قيادة الجيش بمدينة روالبندي، حيث ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات البيئة الأمنية الإقليمية، مع التركيز على توسيع التعاون بين المؤسسات الأمنية في البلدين.

وأكد الطرفان أهمية تعزيز الروابط المؤسسية وتحسين التنسيق بين الأجهزة الأمنية، فيما جدد منير تأكيد عزم باكستان تعميق علاقاتها طويلة الأمد مع روسيا، وتوسيع التعاون العملي في المجالات المشتركة، خاصة المجال الأمني.

من جانبه، أشاد الوزير الروسي بمساهمات باكستان في دعم السلام والاستقرار الإقليميين، مثمنًا ما وصفه بمهنية وتضحيات القوات المسلحة الباكستانية في مكافحة الإرهاب.

مذكرة تفاهم لمكافحة الجريمة المنظمة

وفي سياق الزيارة، التقى كولوكولتسيف رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي أكد التزام بلاده بتعزيز علاقاتها الودية مع روسيا، والاستفادة من الآليات الثنائية القائمة لدفع التعاون المشترك.

وشدّد شريف على أهمية توسيع الشراكة بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتنمية الاقتصادية، كما شهد توقيع مذكرة تفاهم تستهدف تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة.

وأشاد الوزير الروسي بدعم باكستان في المحافل متعددة الأطراف، ولا سيما الأمم المتحدة، مشيرًا إلى وجود إمكانات كبيرة لتوسيع التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي بين موسكو وإسلام آباد.