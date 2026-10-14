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باكستان تحث على إصلاحات لمواجهة تحديات التجارة والمناخ
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باكستان تحث على إصلاحات لمواجهة تحديات التجارة والمناخ

وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب
وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب
أمنية رشاد الجلوي

دعا وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب، إلى إجراء إصلاحات شاملة للنظام المالي العالمي لمعالجة التحديات المتزايدة المتعلقة بالتجارة والاستثمار والمناخ، وحث على تعزيز التعاون الدولي وذلك خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في بانكوك.

وطرح وزير المالية أورنجزيب، هذه الدعوة خلال اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في "مجموعة الأربع وعشرين" (G-24) في بانكوك، حيث يتواجد حالياً لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تمتد من 12 إلى 18 أكتوبر.

وتأتي هذه الدعوة في ظل ضغوط متزايدة تواجهها الاقتصادات النامية نتيجة لحالة عدم اليقين الاقتصادي، وتغير السياسات التجارية العالمية، وتصاعد مخاطر المناخ، ومحدودية الوصول إلى تمويل ميسّر التكلفة. ولطالما حثت الدول النامية المؤسسات الدولية على إصلاح أطر الإقراض الخاصة بها، وتوسيع نطاق تمويل قضايا المناخ، وضمان تمثيل أكثر عدلاً في عمليات صنع القرار الاقتصادي العالمي.

وبالنسبة لباكستان -التي لا تزال عرضة للكوارث المرتبطة بالمناخ والصدمات الاقتصادية الخارجية- فإن الحصول بشكل أكبر على تمويل ميسّر، وضمان استدامة الديون، ووجود نظام تجاري عالمي أكثر عدلاً، تُعد أموراً بالغة الأهمية لدعم الاستقرار الاقتصادي والنمو طويل الأمد.

وذكرت وزارة المالية الباكستانية، مساء الثلاثاء، أن "وزير المالية سلط الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصادات النامية، بما في ذلك حالة التشرذم التي تعطل التجارة والاستثمار، والصدمات المناخية التي تقوض مكاسب التنمية، والظروف المالية المقيدة، واتساع فجوات التمويل".

وأضافت الوزارة: "لقد شدد الوزير على ضرورة أن تواكب إصلاحات الهيكل المالي الدولي هذه التحديات، وأن تضمن تقديم الدعم في الوقت المناسب للدول التي تنفذ إصلاحات بينما تواجه صدمات خارجية".

وتجدر الإشارة إلى أن "مجموعة الأربع وعشرين" (G-24) -وهي تكتل يضم اقتصادات نامية من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي- تعمل على تنسيق مواقفها بشأن قضايا النقد الدولي وتمويل التنمية، لا سيما في إطار المناقشات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وفي كلمته بصفته النائب الأول لرئيس المجموعة، حدد أورنجزيب ثلاث أولويات للمجموعة: إبقاء التنمية هدفاً محورياً للنظام المالي الدولي، وجعل مؤسسات "بريتون وودز" أكثر تمثيلاً واستجابةً للمتطلبات، وبناء هيكل مالي دولي يركز على التنمية. خلال مائدة مستديرة نظمها البنك الدولي حول موضوع "تحويل التحول الديموغرافي إلى مكاسب في رأس المال البشري وخلق فرص العمل"، سلط الوزير الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة النمو السكاني المتسارع في باكستان وتداعياته على قطاعات الصحة والتعليم والتوظيف.

واستناداً إلى تجارب كل من إندونيسيا وبنغلاديش وإيران، شدد الوزير على أهمية تعليم المرأة ومشاركتها في القوى العاملة، فضلاً عن التعاون مع القادة الدينيين بشأن قضايا المباعدة بين الولادات. كما أكد أن جني "العائد الديموغرافي" يتطلب توفر قوى عاملة ماهرة وقيام القطاع الخاص بتوفير فرص العمل.

وفي اجتماع مع سلطان عبد الرحمن المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، قدم وزير المالية تعازيه في ضحايا الهجمات الحوثية الأخيرة التي استهدفت المملكة العربية السعودية، معرباً عن شكره للمملكة على دعمها المستمر وطويل الأمد لباكستان.

وذكرت وزارة المالية أن الوزير أطلع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية على التحسن في وضع الاقتصاد الكلي لباكستان واستعادة قدرتها على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية. كما تناولت المباحثات قضايا التجارة والاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص، ومتابعة اتفاقية حماية الاستثمار الثنائية، وتحديث المصافي النفطية في باكستان.

وفي اجتماع منفصل مع عماد فاخوري، نائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ناقش الوزير أورنغزيب سبل تعزيز دعم المؤسسة لنمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتحويل استقرار الاقتصاد الكلي إلى نمو مستدام.

وأشارت وزارة أورنغزيب إلى المحفظة الاستثمارية المتنامية لمؤسسة التمويل الدولية، والتي تشمل تمويل المشاريع الصغيرة، وريادة الأعمال، وأسواق رأس المال، والسندات الخضراء والرقمية. 

كما أكد الوزير مجدداً التزام باكستان بمشروع "ريكو ديك" (Reko Diq) وأشاد بدور المؤسسة الريادي في تمويله. وشملت المناقشات أيضاً البنية التحتية للتعدين وتعزيز القيمة المضافة، والإسكان الميسور التكلفة وتمويل المطورين العقاريين، والتنمية الزراعية، ومرافق التخزين وسلاسل التبريد، وتمويل إيصالات المستودعات الإلكترونية.

يُعد مشروع "ريكو ديك"، الواقع في مقاطعة بلوشستان بجنوب غرب باكستان، واحداً من أكبر احتياطيات النحاس والذهب غير المستغلة في العالم. والمشروع مملوك بشكل مشترك للحكومة الباكستانية وشركة "باريك غولد" (Barrick Gold) الكندية، ويُعتبر ركيزة أساسية في خطة إسلام أباد لإنعاش الاستثمار الأجنبي، وتحقيق الاستقرار في قطاع التعدين، وتحفيز الصادرات على المدى الطويل بعد سنوات من الاضطرابات الاقتصادية. كما ناقش الجانبان مشاركة القطاع الخاص في الثروة الحيوانية، وصادرات الأدوية من خلال معايير تنظيمية أقوى واستثمارات، وفرص البنية التحتية، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص في خدمات المياه، وقياس الكهرباء المتقدم، وآليات تمويل المشاريع الإقليمية.

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