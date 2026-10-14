باكستان وروسيا تتفقان على صياغة معاهدة لتسليم المطلوبين

اتفقت باكستان وروسيا، اليوم الأربعاء، على صياغة معاهدة لتسليم المطلوبين، وتعهدتا بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال منع الجريمة المنظمة وتبادل المعلومات.

وكان وزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف، قد وصل إلى باكستان أمس الأول الاثنين في زيارة تستغرق أربعة أيام تلبية لدعوة من وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لوزير داخلية روسي إلى باكستان.

وجرى التوصل إلى هذا التفاهم خلال اجتماع عقد في إسلام آباد بين نقوي ونظيره الروسي . وأفادت وزارة الداخلية الباكستانية في بيان لها بأن الاجتماع تلاه إجراء محادثات على مستوى الوفود.

وخلال الاجتماع، قال نقفي إن مذكرة التفاهم المقترحة بشأن مكافحة الجريمة المنظمة ستشكل علامة فارقة في مسار التعاون بين البلدين.

كما تعهد الجانبان بتعزيز التعاون المتبادل في المجالات ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على صياغة معاهدة لتسليم المطلوبين واتفاقية أخرى تتعلق بتبادل المجرمين.