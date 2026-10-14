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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زياد عبد التواب: الشائعات ارتفعت 113% خلال 6 أشهر مقارنة بالفترة نفسها من 2025

الشائعات
الشائعات
محمد البدوي

قال المهندس زياد عبد التواب، خبير التحول الرقمي وأمن المعلومات وعضو المجلس الأعلى للثقافة، إن التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة أسهمت في تصاعد موجات الشائعات داخل مصر، مشيرًا إلى ارتفاع معدل الشائعات بنسبة 113% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وفقًا للأرقام التي استشهد بها خلال حديثه.

موضوعات الطاقة والاقتصاد والتموين

وأوضح عبد التواب أن جانبًا كبيرًا من هذه الشائعات يتركز في موضوعات الطاقة والاقتصاد والتموين، إلى جانب القضايا المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، بما يجعل تأثيرها مباشرًا على الرأي العام والشعور بالأمان والاستقرار.

وأضاف أن انتشار الأخبار المضللة لا يعتمد فقط على اختلاق الوقائع، وإنما قد يتم من خلال إعادة نشر معلومات قديمة أو إخراج أحداث من سياقها الأصلي، أو تكرار الرسالة نفسها عبر حسابات ومصادر متعددة داخل شبكات التواصل الاجتماعي، بما يوحي بأنها معلومات صحيحة.

تكرار المحتوى لا يحوله إلى حقيقة

وأشار خبير التحول الرقمي وأمن المعلومات إلى أن تكرار المحتوى لا يحوله إلى حقيقة، محذرًا من الاعتماد على كثرة المنشورات المتشابهة باعتبارها دليلًا على صحة الخبر، خاصة إذا كانت جميعها تستند إلى مصدر غير موثوق.

وأكد عبد التواب أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية والمعلومات الموثقة، ومقارنة الأخبار المتداولة بمصادر مستقلة وموثوقة قبل إعادة نشرها، للحد من تأثير الشائعات والمعلومات المضللة على المجتمع.

الشائعات انتشار الشائعات السوشيال ميديا

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