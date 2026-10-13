المعلم عن شائعات انتخابات الأهلي: قالوا أختي متجوزة متطرف وهي ماتت عندها 10 سنوات

كشف الناشر الكبير المهندس إبراهيم المعلم جانبًا من الشائعات والاتهامات التي لاحقته خلال خوضه انتخابات النادي الأهلي على منصب الرئيس عام 2014، متحدثًا عن ما وصفها بـ«أكاذيب وإشاعات» استهدفت شخصه وأسرته، إلى جانب اتهامات أخرى ارتبطت بعلاقته بمجلس حسن حمدي، وما تردد عن قربه من جماعة الإخوان.



وخلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في بودكاست «موعد مع لميس»، تحدث المعلم عن حجم ما تعرض له خلال الانتخابات، موضحًا أن الأمر لم يقتصر على المنافسة الانتخابية، وإنما امتد إلى تداول اتهامات وصفها بالغريبة، قائلًا: «وبقى اتهامات واتهامات وتأليفات وحاجات، ده بقوا قالوا أختي متجوزة واحد متطرف جداً، كويس، الحقيقة إن مين لحد المتطرف؟ أختي، الله يرحمها ماتت وعمرها عشر سنين سنة 1960! مراتي كانت مسافرة جت راحت النادي الأهلي قالوا لها: لا، ده هو كويس أوي، بس مراته متطرفة جداً! ، قالت لهم: ما أنا مراته، قالوا لها: لا لا، في واحدة غيرك ههه».

وانتقل الحوار إلى الاتهامات التي ارتبطت بموقفه الانتخابي، ومنها اعتباره امتدادًا لمجلس حسن حمدي، وهو ما دفعه إلى التساؤل: «هو ده اتهام؟!».

وأوضحت الحديدي أن من بين ما أثير أيضًا اتهامه بأنه كان مقربًا من الإخوان، ليرد مستنكرًا: «مقرب إزاي يعني؟ طب أنا رئيس اتحاد الناشرين المصريين ورئيس اتحاد الناشرين العرب وناشر يعني لي لي اعتباري، مظبوط ولا لأ؟ وجزء من هذه الدولة».

وتابع متحدثًا عن موقفه خلال الفترة التي سبقت الانتخابات، وعن الهجوم الذي تعرضت له دار الشروق وجريدة الشروق: «إنما بالعكس، ده أسوأ وقت كنا فيه إحنا كدار الشروق وجريدة الشروق للأسف هو وقتها، حصلت فينا شتايم قد إيه، وإزاي أنا رديت بسبب إن أنا بحمي الصحفيين صحفييني من الهجوم اللي كانوا بيهجموا عليهم وعليا».

واستشهد بما وصفه بأحد العناوين التي نشرتها إحدى الصحف، قائلًا: «ده مرة أحد الجرايد كاتبة عنوان إيه: "إبراهيم المعلم في مكالمات الإخوان" مانشيت.. جوة بقى إيه؟ إن فلان من الإخوان، الكتانتي وعصام العريان، بيقول له: قريت الشروق؟ قريت..».

وأوضح أن تلك الاتهامات، من وجهة نظره، لم تكن منفصلة عن المناخ الذي سبق الانتخابات، مشيرًا إلى أن الهجوم طال الشروق وطاله شخصيًا، قبل أن ينتقل إلى الحديث عن الأسباب التي دفعته أصلًا إلى اتخاذ قرار خوض الانتخابات.

وقال: «على فكرة في الأهلي من ضمن الناس اللي خلوني اتخذ هذا القرار الخطأ اتنين: الأستاذ هيكل والدكتور الجنزوري رئيس الوزراء».وعندما سألته الحديدي عما إذا كان هيكل والجنزوري قد دفعاه إلى الترشح، أجاب: «أنا افتكرت بقى نعم».

واستطرد متحدثًا عن رفضه لتحول المنافسة الانتخابية إلى حملة من الشائعات والتشويه، قائلًا: «وبعدين تكتشفي بقى في الآخر، يعني حتى الناس اللي مش عايزة طب يا عم هتقولوا أنا مش عايز نفسي! إنما إن تتحول انتخابات النادي الأهلي إلى أكاذيب، وناس ده بتدفع فلوس عشان يقولوا أكاذيب وإشاعات، وتشويه لإنجازات الأهلي لسنوات، إزاي يعني؟».

وأكد دفاعه عن فترة تولي حسن حمدي رئاسة النادي الأهلي، رافضًا اعتبار الارتباط بتلك المرحلة اتهامًا، وقال: «حسن حمدي من أهم رؤساء النادي الأهلي، وصالح سليم لما كان رئيس النادي الأهلي كان أكبر مساعد ليه وأكتر واحد بيحبه هو حسن حمدي. وأكتر واحد عمل اللوائح والنظم حسن حمدي، وفي أكتر وقت حصل إنشاءات وانتصارات للنادي الأهلي أيام ما كان حسن حمدي رئيس».

وأضاف: «إنما حصل التمثيلية اتعملت قبل الانتخابات». وعن شعوره عقب خسارة الانتخابات، أجاب عن سؤال الحديدي: «زعلت طبعاً، ما في زعلت، بس في نفس الوقت نجيت، الحمد لله».

وعندما أعادت الحديدي التعبير بكلمة «نجوت»، أكد المعنى نفسه قائلًا: «نجوت».