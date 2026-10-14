عن صفقة الديزل.. زيلينسكي: أشعر بالخيانة من ترامب

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن شعوره بالخيانة على خلفية صفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالديزل، قائلا: «نعم، لكن الأمر معقد»، في إشارة إلى حساسية العلاقة بين كييف وواشنطن في ظل التطورات السياسية والعسكرية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية.

وجاءت تصريحات زيلينسكي ردا على سؤال بشأن ما إذا كان يشعر بأن إدارة ترامب خذلت أوكرانيا بسبب الصفقة، التي أثارت تساؤلات حول أولويات واشنطن في التعامل مع تداعيات الصراع، وتأثير القرارات الأمريكية المتعلقة بإمدادات الطاقة على مصالح كييف.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه أوكرانيا تحديات عسكرية واقتصادية متزايدة، مع استمرار الهجمات الروسية على منشآت الطاقة والبنية التحتية، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تهدف إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء الحرب.

وتثير القرارات الأمريكية المتعلقة بالطاقة اهتماما واسعا في كييف، نظرا لارتباطها بتوازنات سوق الوقود العالمية، وقدرتها على التأثير في الموارد المتاحة لروسيا، فضلا عن انعكاساتها على موقف الولايات المتحدة من أطراف الصراع.

وتعتمد أوكرانيا على الدعم الأمريكي في مجالات التسليح والاستخبارات والدفاع الجوي، ما يجعل أي خلاف بشأن السياسات الأمريكية موضع متابعة دقيقة من القيادة الأوكرانية، خصوصا في ظل استمرار العمليات العسكرية الروسية.

وفي المقابل، تسعى إدارة ترامب إلى التعامل مع ملفات الحرب والطاقة ضمن حسابات أوسع تشمل أمن الإمدادات والأسواق الدولية، إلى جانب جهود التفاوض بين موسكو وكييف.