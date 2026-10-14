رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يشيد بنجاح مصر في استضافة اجتماعات العلمين

أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، بنجاح جمهورية مصر العربية في استضافة اجتماعات العلمين، التي شملت اجتماع التنسيق لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، ومنتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال»، وقمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «نيباد»، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لإطلاقها.

جاء ذلك بحسب بيان المفوضية ، خلال استقبال رئيس المفوضية، سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، عبيدة الدندراوي، حيث هنأ مصر على نجاح استضافة هذه الفعاليات، مشيدا بمستوى تنظيمها.

وتناول اللقاء بحث قضايا الإدارة والحوكمة في الاتحاد الأفريقي، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية.