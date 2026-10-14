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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سكرتيرة البيت الأبيض السابقة تكشف الوجه الآخر لترامب وتدافع عن زواجها من رجل يكبرها بـ32 عامًا

كارولين ليفيت
كارولين ليفيت
إلهام عبد العزيز

عادت كارولين ليفيت إلى استعراض مهاراتها في التواصل مع الجمهور بأسلوب المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب صحيفة ديلي ميل.

سكرتيرة البيت الأبيض تكشف أسرارًا عن ترامب

ومنذ مغادرتها منصب المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض قبل أسابيع، تحرص ليفيت، وهي أم لطفلين، على مشاركة متابعيها البالغ عددهم 3.1 مليون شخص على إنستجرام بتحديثات متواصلة حول أنشطتها ومشروعاتها.

ولم يكن يوم الأربعاء مختلفًا عن ذلك، إذ لجأت إلى خاصية القصص على حسابها، على طريقة صناع المحتوى، ودعت متابعيها إلى طرح أسئلتهم عليها، قائلة: أنا مسافرة طوال اليوم، لذلك لدي بعض الوقت... اسألوني عما تريدون.

وسرعان ما تحدثت ليفيت، البالغة من العمر 29 عامًا، بصراحة، وقدمت نصائح بشأن العلاقات العاطفية التي يكون فيها فارق السن بين الطرفين كبيرًا.

ونشرت صورة تجمعها بزوجها نيكولاس ريتشيو، البالغ من العمر 61 عامًا، والذي يكبرها بـ32 عامًا، وكتبت: تجاهلوا المنتقدين واتبعوا قلوبكم!

وأضافت: الزواج من هذا الرجل كان أفضل قرار اتخذته في حياتي. إنه أفضل زوج وأب في العالم على الإطلاق.

وتابعت: يدرك الجميع سبب وجودنا معًا عندما يلتقون به بالفعل ويروننا معًا.

وتطرقت ليفيت أيضًا إلى شخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما سألها أحد المتابعين عما إذا كان لطيفًا وطيبًا.

وقالت: إنه أفضل رئيس عملت معه.. لا يرى الناس هذا الجانب منه لأن وسائل الإعلام لا تُظهره، لكنه لم يفعل معي سوى أن كان لطيفًا وداعمًا لي، حتى بعد مغادرتي المنصب.

وأضافت: كما أنه يتمتع بروح الدعابة، أحبه!

وفي سياق آخر، تلقت ليفيت أسئلة بشأن النصائح المهنية للراغبين في دخول المجال السياسي، وقدمت توصيات بمنتجات الأطفال الأساسية، كما كشفت عن العلامات التجارية المفضلة لديها في عالم الأزياء، بعدما أقرت بأن التسوق يمثل نقطة ضعفها.

سكرتيرة البيت الأبيض كارولين ليفيت ترامب

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