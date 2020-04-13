AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أفضل تطبيقات لمشاهدة المسلسلات والأفلام للقضاء على الممل وقت الحظر

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:26 ص
أفضل تطبيقات لمشاهدة
أفضل تطبيقات لمشاهدة المسلسلات والأفلام
Advertisements
ندى على
يشعر الكثيرون منا بالملل بسبب استمرار البقاء لأوقات طويلة في المنزل، بعد تطبيق إجراءات حظر التجوال، والعزل المنزلى في معظم دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا. 

وأبسط الأشياء التى تجعلنا نتغلب على الملل، هي مشاهدة المسلسلات والأفلام للقضاء على الملل خلال الأوقات الطويلة في المنزل، وتعد تجربة أفلام ومسلسلات جديدة هو أمر ممتع للغاية.  

ومن أفضل تطبيقات الأفلام والمسلسلات التى يمكن الاستمتاع بمشاهدتها، حيث أن بعضها مجانى والآخر يتطلب اشتراكا من المستخدمين:


تطبيقات مجانية : 

Google Play Movies 

وتطبيق Google Play Movies متواجد على هواتف أندرويد ويحتوى على مئات الأفلام المجانية التى من الممكن أن تشاهدها بدون الخوف من استهلاك باقة الإنترنت بشكل كبير.

تطبيقات تتطلب اشتراكا 

Apple TV 
يمكنك كمن مشاهدة آلاف الأفلام والمسلسلات من خلال تطبيق Apple TV من شركة آبل، وهو مخصص لهواتف آيفون، ويمكنك الحصول على أفضل الأفلام والمسلسلات من عليه. 

Netflix
وهى من أكبر خدمات البث التليفزيونى وأكثرها شهرة حيث يصل عدد المشتركين فيها فيها إلى أكثر من 150 مليون مشترك حول العالم. 


+Disney 
وتخطت خدمة البث التليفزيونى، قناة Disney Plus  ديزنى بلس، 50 مليون مشترك، وتحتوى على أفضل المسلسلات والأفلام، وتحتوى على قسم خاص لمحبى مشاهدة أفلام ديزنى. 

تطبيق فودو VODU
يساعدك هذا التطبيق على مشاهدة الأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قاعد في البيت أجر فيلم ببلاش.. Screen Pass ميزة لمشاركة الأفلام الرقمية

بسبب كورونا.. شاهِد VIP تقدم خدماتها مجانا.. تعرف على العروض وكيفية الاشتراك

تشجيعا للبقاء في المنزل.. شاهِد VIP مجانا لمدة شهر تحديا لـ فيروس كورونا

أبرزها لمشاهدة الأفلام والمسلسلات.. أفضل تطبيقات مجانية لهواتف آيفون

بدون استهلاك باقة إنترنت.. شاهد مئات الأفلام المجانية من خلال هذا التطبيق

مساعدة الزوجة واللعب مع الأبناء.. هكذا يقضي المصريون يومياتهم في الحظر

ترشيحاتنا

ليس لي دخل في غضبكما.. الجنايني يرد على الأهلي والزمالك.. فيديو

ضبط سيدتين بعد إتلافهما أجهزة طبية داخل مستشفى بالقاهرة

علامات الساعة .. ظهرت 2 بالسعودية وتبقى ٤ على نهاية العالم.. صور

ابنة الممثل الهارب محمد شومان: عايزة أشيل اسمه من البطاقة.. فيديو

بسبب الجوهري.. رد ناري من عزمي مجاهد على رضا عبدالعال

انتى اللى طلبتى الطلاق... لقاء الخميسى تشارك جمهورها بفيديو جديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 عادات تدمر جهاز المناعة وتنقل فيروس كورونا

أكتشفيها فورًا.. أهم الأخطاء التى تفسد طهى السمك .. تعرفى عليها

احذري مستحضرات التجميل.. 7 محاذير لتجنب نقل فيروس كورونا