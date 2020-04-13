أفضل تطبيقات لمشاهدة المسلسلات والأفلام للقضاء على الممل وقت الحظر

يشعر الكثيرون منا بالملل بسبب استمرار البقاء لأوقات طويلة في المنزل، بعد تطبيق إجراءات حظر التجوال، والعزل المنزلى في معظم دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.





وأبسط الأشياء التى تجعلنا نتغلب على الملل، هي مشاهدة المسلسلات والأفلام للقضاء على الملل خلال الأوقات الطويلة في المنزل، وتعد تجربة أفلام ومسلسلات جديدة هو أمر ممتع للغاية.





ومن أفضل تطبيقات الأفلام والمسلسلات التى يمكن الاستمتاع بمشاهدتها، حيث أن بعضها مجانى والآخر يتطلب اشتراكا من المستخدمين:









تطبيقات مجانية :





Google Play Movies





وتطبيق Google Play Movies متواجد على هواتف أندرويد ويحتوى على مئات الأفلام المجانية التى من الممكن أن تشاهدها بدون الخوف من استهلاك باقة الإنترنت بشكل كبير.





تطبيقات تتطلب اشتراكا





Apple TV

يمكنك كمن مشاهدة آلاف الأفلام والمسلسلات من خلال تطبيق Apple TV من شركة آبل، وهو مخصص لهواتف آيفون، ويمكنك الحصول على أفضل الأفلام والمسلسلات من عليه.





Netflix

وهى من أكبر خدمات البث التليفزيونى وأكثرها شهرة حيث يصل عدد المشتركين فيها فيها إلى أكثر من 150 مليون مشترك حول العالم.









+Disney وتخطت خدمة البث التليفزيونى، قناة Disney Plus ديزنى بلس، 50 مليون مشترك، وتحتوى على أفضل المسلسلات والأفلام، وتحتوى على قسم خاص لمحبى مشاهدة أفلام ديزنى.





تطبيق فودو VODU

يساعدك هذا التطبيق على مشاهدة الأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية.











