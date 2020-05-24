للحفاظ على لياقتك في العيد.. أفضل تطبيقات لفقدان الوزن.. فيديو

لأول مرة في تاريخ الأجيال الحالية يأتى علينا العيد، ومن قبله شهر رمضان الكريم، ونحن لا نزال قابعون في المنازل خوفا من التقاط عدوى وباء فيروس كورونا الذى تفشى في معظم دول العالم، مخلفا الملايين من المصابين ومئات الآلاف من حالات الوفيات، و للمكوث في المنزل آثاره السلبية الكثيرة على الصحة العامة وعلى شكل الجسم وغيرها من الأضرار، وفي الوقت الذى أغلقت فيه صالات الجيم أبوابها في وجه من يريد الحفاظ على صحته وجسمه، أصبحت تطبيقات فقدان الوزن هى الحل الوحيد أمام الجميع للحفاظ على جسده، ومن أكثر ما يميز تطبيقات فقدان الوزن أنها تتبع سبلا علمية في عملية تنظيم الأكل وممارسة الرياضة.

وعلى عكس الفيديوهات أو المقالات والنصائح الغير علمية التى يعتمدها الكثيرون منا للحفاظ على لياقهم، تعتبر تطبيقات فقدان الوزن هى الحل الوحيد حيث تثوم بتظيم الأكل والتمارين ويضعها خبراء عالميون متخصصون في مجال الصحة وعلم النفس أيضا.









وذكر موقع Healthline أفضل أفضل تطبيقات فقدان الوزن للحفاظ على اللياقة البدنية وقت الوقت وحتى نهاية الحظر والحصول على أفضل النتائج عند اتباعها بدقة:





تطبيق Lose It

وتطبيق Lose It سهل الاستخدام لفقدان الوزن يركز على حساب السعرات الحرارية وتتبع الوزن، من خلال تحليل الوزن ، العمر والصحة الأهداف ، ويقوم بطباعة السعرات الحرارية اليومية وخطة مخصصة لفقدان الوزن.





بمجرد إنشاء خطتك، يمكنك تسجيل كمية الطعام المستهلكة بسهولة في التطبيق، التي تسحب من قاعدة بيانات شاملة تضم أكثر من 7 ملايين نوع من الأطعمة والمواد الغذائية والمطاعم والعلامات التجارية.





بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الماسح الضوئي للرمز الشريطي الخاص بالتطبيق لإضافة بعض الأطعمة إلى سجلك، يحفظ الطعام الذي تدخله بشكل متكرر، بحيث يمكنك تحديده بسرعة من قائمة متى تناولت الطعام.





كما ستحصل على تقارير حول كمية السعرات الحرارية المستهلكة يوميًا وأسبوعيًا، إذا استخدمت التطبيق لتعقب وزنك، فسيعرض تغييرات الوزن على رسم بياني.





تطبيق SparkPeople

وهو من أفضل تطبيقات فقدان الوزن، حيث يسمح لك SparkPeople بتسجيل وجباتك اليومية ووزنك وتمارين التمارين الرياضية باستخدام أدوات التعقب السهلة الاستخدام، وتعتبر قاعدة بيانات التغذية كبيرة، وتحتوي على أكثر من 3 مليون صنف غذائي.





بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التطبيق ماسح ضوئي للرمز الشريطي، يسهّل عليك تعقّب أي أطعمة معبأة تتناولها، وعند التسجيل فيه ، يمكنك الوصول إلى مكون العرض التوضيحي للتمارين، حيث يتضمن ذلك صور وأوصاف العديد من التمارين الشائعة، بحيث يمكنك ضمان استخدامك للتقنيات المناسبة أثناء التمارين.





كما يوجد نظام نقاط مدمج في SparkPeople. بينما تسجل عاداتك وتحقق أهدافك، ستحصل على "نقاط" يمكن استخدامها للتحفيز الشخصي.





تطبيق Noom

ويعمل تطبيق Noom لفقدان الوزن على تشجيع عادات صحية جديدة، بدلًا من مجرد إجبارك على فقدان الوزن بسرعة من خلال التغييرات المؤقتة، ويركز Noom على تغيير أنماط الحياة التي تجعلك تحافظ على حياة صحية لفترة طويلة قادمة.





ويهدف إلى مساعدة المستخدمين على فقدان الوزن بفعالية ولكن بمسؤولية حتى يصبحون أكثر صحة ولياقة.









تطبيق Sworkit

ويعد تطبيق Sworkit لفقدان الوزن أحد تطبيقات اللياقة البدنية الفعالة، ويمكنك تجربته في منزلك عبر تحديد أهداف اللياقة الأساسية، ويقوم باستخدام التطبيق العديد من الشباب، وحتى الأطفال يمكنهم استخدام هذا التطبيق لممارسة التمارين الأساسية.





وبما أنك لا تستطيع الذهاب إلى النادي أو صالات الجيم خلال هذه الفترة، يسمح لك Sworkit بالتمارين يوميًا، حيث عليك تثبيت التطبيق وضبط نوع التمرين الذي تفضله ومقدار الوقت الذي يمكنك تخصيصه، وسيقدم لك برنامج Sworkit مجموعة مخصصة من التمارين بالاستناد إلى احتياجاتك.





تطبيق Nike Training Club

ويقدم تطبيق Nike Training Club لفقدان الوزن، أكثر من 200 تمرين ، يتدرج من التمارين البدنية القوية إلى اليوجا إلى تمارين القلب، وتطبيق Nike Training Club من تصميم شركة نايكى، وهو تطبيق مجانى.





وتشبه التمارين التي يتم تنفيذها على تطبيق Nike Training Club ما يمكن للمتدربين القيام به في صالات الألعاب الرياضية ، لذا لن تشعر أنك بعيدا عن روتينيك المعتاد.



