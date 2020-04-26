ما هو تطبيق AdSense الذى قامت جوجل بإيقافه على هواتف أندرويد وآيفون









منذ أيام قامت شركة جوجل بإيقاف تطبيق AdSense على هواتف أندرويد وآيفون، بحيث لا يمكن لحاملى هذه الهواتف تحميله من على متاجر التطبيقات مثل Google Play Store و App Store .ووفقا لموقع 9to5Google قالت شركة جوجل العام الماضى إنها ستقوم بإيقاف تطبيق AdSense مقابل إعطاء المستخدمين تجربة أفضل على أجهزتهم المحمولة، حيث أن التطبيقات تستغرق وقتا أطول.ولكن ما هو تطبيق AdSense وفيما يستخدم، وتطبيق AdSense برنامج لعرض الإعلانات عليه عبر مواقع الويب ، حيث يمكن لمالكى المواقع الإلكترونية والصفحات التى تبيع وتروج لمنتجات معينة استخدامه وعرض إعلاناتها من خلاله، وبالتالى تسهيل تحقيق المزيد من الأرباح.ويوفر تطبيق AdSense الكثير من أنواع الإعلانات مثل الإعلانات المكتوبة والإعلانات المصورة وكذلك إعلانات الفيديو، وبالتالى يسهل على المعلنين الوصول لأكبر قدر ممكن من الوصول مما يمكن من رؤية منتجاتهم أو خدماتهم عدد كبير على مواقع الويب المختلفة.وتعمل جوجل على طرح تحسينات وتطويرات كبيرة على واجهة الويب لهذا التطبيق، ويعتبر البديل لهذا التطبيق المهم الذى كان يستفيد من خلاله المعلنين، هو استخدام المتصفح للدخول للتطبيق AdSense سواء كان من خلال الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر حيث من المفترض أن يكون أفضل بعد التحديثات التي ستقوم بها جوجل على نسخة الويب للبرنامج.