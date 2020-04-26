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تكنولوجيا

جوجل تقترح عليك نتائج أفضل لتحسين بحثك على كروم

الأحد 26/أبريل/2020 - 02:00 ص
جوجل ستقترح عليك
جوجل ستقترح عليك نتائج أفضل لتحسين بحثك على كروم
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ندى على
أضافت شركة جوجل ميزة جديدة على محرك البحث جوجل كروم، لتحسين نتائج بحث المستخدمين إذا لم تكن جيدة أو كافية. 

ووفقا لموقع The Verge فسيجد المستخدمون الذين يقومون بالبحث عن شئ معين رسالة تخبرهم أنه بإمكانهم الدخول على نتائج أخرى تقترحها جوجل عليهم، إذا كانت النتائج غير مرضية لهم أو ليست دقيقة بالنسبة لما يبحثون عنه.   


وتقوم جوجل منذ فترة بإجراء عمليات تطوير لتحسين نتائج البحث على جوجل كروم وتوفير مصادر كثيرة للمستخدمين، كما ستخبر جوجل المستخدمين بمراجعة عمليات الوصف الصحيح ومراقبة الاخطاء الإملائية للوصول لأفضل نتائج. 

وقالت جوجل إنها تسعى جاهدة لتحسين نتائج البحث لكل المستخدمين حتى تسهل عليهم الوصول للمعلومات التى يريدونها، ورغم ذلك فإنه ليس بالتطور الكبير حيث تسعى الشركة لتطبيق آليات أفضل في المستقبل. 

ومؤخرا قامت الشركة بتوفير أعداد كبيرة من الأبحاث العلمية المتعلقة بفيروس كورونا، وربطها بعمليات البحث عند القيام بالبحث على محرك جوجل كروم.

وعند الدخول على أحد الأبحاث العلمية الموجودة في محرك البحث من جوجل فإن المستخدمين سيجدون خريطة توضح أكثر من 2000 موقع لنشر هذه  الأبحاث .  

وتتوفر ميزة الحصول على الأبحاث العلمية المتعلقة بفيروس كورونا عند البحث في الولايات المتحدة فقط، ولكن الشركة تعمل على تعميمها قريبا في كل دول العالم حتى تساعد في اختراع مصل لفيروس كورونا.  


جوجل تقترح عليك نتائج أفضل لتحسين بحثك على كروم
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