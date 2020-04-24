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تكنولوجيا

جوجل تحدث ثورة في تصنيع أجهزة الكمبيوتر.. تصنع معالجات في أقل من 6 ساعات

الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:01 م
جوجل تحدث ثورة في
جوجل تحدث ثورة في تصنيع أجهزة الكمبيوتر
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ندى على
قال مجموعة من العلماء في Google Research إنه أصبحت هناك حلول عن طريق استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تستطيع أن تجعل عملية صناعة رقاقات أو معالجات أجهزة الكمبيوتر تستغرق 6 ساعات فقط او أقل. 

ووفقا لموقع  Venture Beat فإن مجموعة من العلماء والمهندسين في جوجل نشروا بحثا في شهر مارس الماضى، توصل إلى أنه باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى يمكن تقصير دورة تصميم الرقائق أو المعالجات مما يصبح ثورة كبيرة في عالم تصميم أجهزة الكمبيوتر.

وسيساعد تصميم المعالجات في 6 ساعات أو أقل وصول أجهزة الكمبيوتر واللابتوب إلى السوق بشكل أسرع، مما يساعد الشركات الناشئة على إنشاء أجهزة متخصصة بتكلفة أقل.

وتعتبر عمليات صناعة الرقاقات أو المعالجات عملية معقدة تمتد لعدة أسابيع للانتقال فعليًا من التصميم الذي تم وضعه، كما أن الرقاقات أو المعالجات تعتبر أهم عناصر في البنية التحتية المكونة  لأجهزة الكمبيوتر. 

وتعتمد شركة جوجل على الذكاء الاصطناعي في الكثير من الأمور في الفترة الحالية، حيثاعلنت منذ فترة أنها تقوم بعدة محاولات عن طريق استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، لدراسة والتعرف على البروتينات المكونة لبنية فيروس كورونا.


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