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تكنولوجيا

جوجل تدرج الأبحاث العلمية الخاصة بكورونا على كروم.. في هذه الدولة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:14 ص
جوجل تدرج الأبحاث
جوجل تدرج الأبحاث العلمية الخاصة بكورونا على كروم
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ندى على
قامت شركة جوجل بتوفير أعداد كبيرة من الأبحاث العلمية المتعلقة بفيروس كورونا، وربطها بعمليات البحث عند القيام بالبحث على محرك جوجل كروم.

وفي محاولة للشركة من نشر وتوفير الأبحاث العلمية للعامة من المستخدمين، والتى ما تكون غالبا رهن مجلات علمية ومراكز بحثية متخصصة، وذلك للاستفادة منها وللمساهمة في محاربة المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة المرتبطة بفيروس كورونا.   

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وعند الدخول على أحد الأبحاث العلمية الموجودة في محرك البحث من جوجل فإن المستخدمين سيجدون خريطة توضح أكثر من 2000 موقع لنشر هذه  الأبحاث .  

وتتوفر ميزة الحصول على الأبحاث العلمية المتعلقة بفيروس كورونا عند البحث في الولايات المتحدة فقط، ولكن الشركة تعمل على تعميمها قريبا في كل دول العالم حتى تساعد في اختراع مصل لفيروس كورونا.  

وفي وقت سابق، أعلنت شركتا جوجل وآبل عن بدءهما مشروعا مشتركا للقيام ببناء نظام إلكترونى متكامل لتتبع انتشار فيروس كورونا، بحلول منتصف شهر مايو المقبل. 

وسيعتمد النظام الجديد على تقنية  Bluetooth، حيث سيقوم على تعقب مواقع المستخدمين وقربهم من الآخرين، بحيث يتم كشف الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الذين تم الاختلاط معهم و بالتالى تحديد أماكنهم.
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