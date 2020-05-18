Google Meet لمكالمات الفيديو يتخطى 50 مليون مستخدم في أيام بعد توفيره مجانا

وصل تطبيق Google Meet لمكالمات الفيديو إلى أكثر من 50 مليون تحميل من قبل المستخدمين على متجر تطبيقات جوجل Google Play Store ، وذلك في خلال أيام فقط بعد توفيره مجانا من قبل شركة جوجل.





وبحسب موقع Android Police فإن تطبيق Google Meet بدأ باجتياز 5 مليون مستخدم في البداية، ثم وصل بسرعة إلى 10 مليون، إلى أن تخطى 50 مليون تحميل من قبل المستخدمين، وذلك فقط بعد أن قامت جوجل بتوفيره للمستخدمين مجانا.









ووفت شركة جوجل التطبيق مجانا مساهمة منها لتسهيل التواصل للمستخدمين في ظل تفشي فيروس كورونا، ولجوء العديد من المستخدمين لتطبيقات مكالمات الفيديو بسبب التباعد الاجتماعى في فترة الوباء.





ويتميز تطبيق Google Meet بعدد من الخصائص أهمها أن التطبيق يتميز بدرجة عالية من الخصوصية والتشفير وذلك على عكس تطبيق Zoom الشهير الذى عانى في الفترة الأخيرة من مشكلات تتعلق بعدم الخصوصية والأمان، وذلك بعد تحذير عدد كبير من الهيئات والمؤسسات العالمية بعدم استخدامه.



