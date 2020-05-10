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تكنولوجيا

جوجل تطور Google Duo ليشمل 32 مستخدما بسبب كورونا

الأحد 10/مايو/2020 - 05:05 ص
Google Duo لمكالمات
Google Duo لمكالمات الفيديو سيشمل حتى 32 مستخدم
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ندى على
تقوم شركة جوجل على تطوير تطبيقها لمكالمات الفيديو  Google Duo بحيث يسمح لعدد كبير من المستخدمين التواصل في وقت واحد يصل إلى 32 مستخدما، وذلك في محاولة من الشركة لمساعدة الأشخاص على التواصل في ظل التباعد الاجتماعى بعد تفشى فيروس كورونا. 

وتستمر جوجل في تدعيم وتطوير تطبيق  Google Duo حيث كانت قد قامت بتحديث التطبيق ليشمل 12 مستخدما بعد أن كان يشمل 8 مستخدمين فقط. 


وأعلنت جوجل، أمس،  أنها ستمكن المستخدمين من تشغيل Google Duo لإجراء المكالمات مع العائلة من خلال الوضع العائلى عن طريق محرك البحث Chrome  كروم، بعد القيام بعدد من الإجراءات البسيطة.

وسيجعل  Google Duo تنظيم المكالمات الجماعية مع العائلة أو الأصدقاء بحيث سيتم تعيين الميزة لأول مرة في الأسابيع المقبلة، وسيكون التغيير الجديد عبارة عن تخطيط جديد لاستيعاب مشاركين متعددين بشكل أفضل، ونظام جديد قائم على حساب جوجل للدعوات، أثناء المكالمات المرئية، وذلك عن طريق  الضغط على Family أو عائلة  عند تسجيل الدخول إلى التطبيق من خلال حساب جوجل.

وتطور جوجل  تطبيق Google Duo حتى يصبح مناسبا لمجال العمل أيضا إلى جانب كونه تطبيق لمكالمات الفيديو، بحيث يستطيع المستخدمون التواصل من خلال عناوين الإيميل أيضا إلى جانب أرقام الهواتف.


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