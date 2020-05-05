لحماية خصوصية المستخدمين.. جوجل تغري تغيير على Google Duo لمكالمات الفيديو

قامت شركة جوجل بإجراء تحديث جديد على تطبيق مكالمات الفيديو Google Duo بحيث يوفر التحديث للمستخدمين عامل أكبر من الحماية والخصوصية، وذلك عن طريق إلغاء التواصل عبر أرقام الهواتف المحمولة.





وبحسب موقع Android Police فإن التحديث الذى تقوم بتطويره شركة جوجل أنها ستسمح للمستخدمين بالتواصل مع بعضهم بعضهم بدون معرفة أرقام الهواتف، وهو أمر كان مستحيل سابقا.









وفي بداية العام قامت جوجل بتفعيل تسجيل الدخول إلى تطبيق Google Duo عن طريق رقم الهاتف، مما يعنى أنه لم يكن من الممكن التسجيل والتواصل مع مستخدمين آخرين بدون التسجيل برقم الهاتف.





وتعمل جوجل على عملية التواصل من خلال التطبيق عبر عناوين الإيميل إلى جانب إلغاء عملية التواصل عن طريق أرقام الهواتف، وللتسهيل على ا لمستخدمين حتى يكون التطبيق مناسبا لمجال العمل أيضا إلى جانب كونه تطبيق لمكالمات الفيديو، وذلك حتى يلبى خدمة المستخدمين بشكل أكبر أثناء فترة التباعد الاجتماعى والعمل من المنزل بسبب تفشى فيروس كورونا.





وكانت جوجل قد أعلنت عن تحديث تطبيق Google Duo بزيادة عدد الأشخاص الذين يمكن إجراء مكالمة فيديو جماعية معهم من ثمانية إلى 12 شخص.



