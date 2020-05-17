فضائح Zoom تتوالى .. اختراق حسابات مشاركين في درس ديني وبث مقاطع إباحية

لم يكن يتوقع مستخدمو تطبيق مكالمات الفيديو الشهير، Zoom زووم ، الدرجة التى وصل من عدم التأمين وسهولة الاختراق، عندما فوجئ عدد من المشاركين في درس دينى في كنيسة القديس بولوس لوثرن في مدينة سان فرانسيسكو، بولاية كاليفورنيا الأمريكية بعدد من الهاكرز يخترقون الدرس وينشرون مقاطع فيديو إباحية.





وبحسب مجلة News Week الأمريكية فإن كنيسة القديس بولوس لوثرن قامت برفع دعوى قضائية على القائمين على فإن كنيسة القديس بولوس لوثرن قامت برفع دعوى قضائية على القائمين على تطبيق Zoom يوم 6 مايو الماضى، بسبب فشل التطبيق في حماية مستخدميه من الاختراق، وتسريب معلومات المستخدمين الشخصية.





ولم يستطع المشاركون في الدرس الدينى الخروج من التطبيق أثناء اختراقه وبث المقاطع الإباحية أثناء حضور الدرس الدينى، وتعتبر هذه القضية ليست الأولى التى يتم رفعها على التطبيق، حيث تعرضت الشركة لعدة قضايا من مواطنين أمريكيين يستخدمون التطبيق بشكل متزايد للقيام بأنشطة تجارية وترفيهية ودينية.





وزاد عدد مستخدمى تطبيق Zoom في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، بعد تفشى فيروس كورونا، واعتماد قرارات العمل من المنزل ومتابعة المناهج الدراسية في المدارس والجامعات إلكترونيا، وازدياد وتيرة العمل من المنزل.









وحسبما جاء في القضية فإن رئيس الكنيسة تلقى ردا من الشركة يحدد هوية المتسلل بأنه مخترق معروف تم إبلاغ السلطات عنه عدة مرات، وعندما لم تتخذ الشركة اجراءات أخرى لمعالجة الحادث ، أبلغت الكنيسة وكالات تطبيق القانون المحلية الاختراق الذى حدث لها.





وفي وقت سابق، ظهرت تقارير تؤكد بيع بيانات شخصية لأكثر من نصف مليون مستخدم على الدارك ويب ، بالإضافة إلى تحذيرات العديد من االهيئات الحكومية في الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها حيث حذر مجلس الشيوخ الأمريكي من استخدامه كما حذرت منه وزارة الدفاع البريطانية، وكذلك وكالة ناسا للفضاء وشركة جوجل.



