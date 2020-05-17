AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

فضائح Zoom تتوالى .. اختراق حسابات مشاركين في درس ديني وبث مقاطع إباحية

الأحد 17/مايو/2020 - 05:46 ص
ختراق مشاركين في
ختراق مشاركين في درس دينى بكنيسة وبث مقاطع إباحية
Advertisements
ندى على
لم يكن يتوقع مستخدمو تطبيق مكالمات الفيديو الشهير، Zoom زووم، الدرجة التى وصل من عدم التأمين وسهولة الاختراق، عندما فوجئ عدد من المشاركين في درس دينى في كنيسة القديس بولوس لوثرن في مدينة  سان فرانسيسكو، بولاية كاليفورنيا الأمريكية بعدد من الهاكرز يخترقون الدرس وينشرون مقاطع فيديو إباحية. 

وبحسب مجلة News Week الأمريكية فإن كنيسة القديس بولوس لوثرن قامت برفع دعوى قضائية على القائمين على تطبيق Zoom يوم 6 مايو الماضى، بسبب فشل التطبيق في حماية مستخدميه من الاختراق، وتسريب معلومات المستخدمين الشخصية.
 

ولم يستطع المشاركون في الدرس الدينى الخروج من التطبيق أثناء اختراقه وبث المقاطع الإباحية أثناء حضور الدرس الدينى، وتعتبر هذه القضية ليست الأولى التى يتم رفعها على التطبيق، حيث تعرضت الشركة لعدة قضايا من مواطنين أمريكيين يستخدمون التطبيق بشكل متزايد للقيام بأنشطة تجارية وترفيهية ودينية. 

وزاد عدد مستخدمى تطبيق Zoom في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، بعد تفشى فيروس كورونا، واعتماد قرارات العمل من المنزل ومتابعة المناهج الدراسية في المدارس والجامعات إلكترونيا، وازدياد وتيرة العمل من المنزل.


وحسبما جاء في القضية  فإن رئيس الكنيسة  تلقى ردا من الشركة يحدد هوية المتسلل بأنه مخترق معروف  تم إبلاغ السلطات عنه عدة مرات، وعندما لم تتخذ الشركة اجراءات أخرى لمعالجة الحادث ، أبلغت الكنيسة وكالات تطبيق القانون المحلية الاختراق الذى حدث لها.

وفي وقت سابق، ظهرت تقارير تؤكد بيع بيانات شخصية لأكثر من نصف مليون مستخدم على الدارك ويب، بالإضافة إلى تحذيرات العديد من االهيئات الحكومية في الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها حيث حذر مجلس الشيوخ الأمريكي من استخدامه كما حذرت منه وزارة الدفاع البريطانية، وكذلك وكالة ناسا للفضاء وشركة جوجل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ثبوت اختراقه خصوصية المستخدمين.. 3 تطبيقات مكالمات فيديو بديلة لـ Zoom

مجلس الشيوخ الأمريكى يحذر من استخدام تطبيق مكالمات فيديو شهير.. تعرف عليه

من ناسا وجوجل إلى هيئات حكومية ووزارات دفاع.. دعاوى عالمية لحظر تطبيق Zoom

كارثة جديدة لـZoom .. حسابات نصف مليون مستخدم تباع على الدارك ويب

تؤمن لك كل خصوصياتك.. تطبيق Viber يضيف خاصية مهمة لمستخدميه

فيسبوك يطلق Messenger Rooms لمنافسة تطبيق Zoom ب 50 مستخدم في مكالمة فيديو واحدة

ترشيحاتنا

إعلامية كويتية: شائعات قطر عن مصر والإمارات المسمار الأخير في نعش الدوحة

الصحة: تصريح الوزيرة بتطبيق حظر تجول شامل مفبرك

دعاء ليلة القدر يبدل الله حالك إلى أحسن حال

بعد وصولها 250 مليار جنيه.. نقل البرلمان تكشف سبب مديونيات السكة الحديد

نادي الزمالك يكشف حقيقة تلقيه عروضا لبيع فرجاني ساسي

بدون تكاليف.. 5 أطعمة تمنع الارتجاع الحمضي في دقائق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء إزالة الطلاء .. زوجان يعثران على كنز أثري في الحائط

مخاطر جديدة .. فيروس كورونا يتسبب في نوبة قلبية لطفلة

جثة امرأة تكشف عن قاتلها ومساعده