AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تطبيق Zoom لمكالمات الفيديو يستحوذ على شركة Keybase لزيادة الخصوصية

السبت 09/مايو/2020 - 05:06 ص
تطبيق Zoom لمكالمات
تطبيق Zoom لمكالمات الفيديو يستحوذ على شركة Keybase لزيادة ل
Advertisements
ندى على
قامت شركة Zoom المالكة لتطبيق Zoom زووم لمكالمات الفيديو، بالاستحواذ على شركة Keybase  وذلك للمساعدة في معالجة مشكلات الخصوصية وتفعيل عناصر أكثر أمان لتطبيق Zoom بعد أن تعرض التطبيق لسمعة سيئة دفعت المستخدمين للتخلى عنه بعد تسريب بياناتهم.  
وبحسب موقع Mic فإن شركة Keybase هى خدمة مراسلة آمنة تتمتع بخبرة في التشفير، والتي من شأنها أن تساعد في معالجة بعض المخاوف المتعلقة ببروتوكولات الأمان المتراخية التي تقدمها Zoom. 

وستساعد شركة Keybase تطبيق Zoom الذى وصل عدد مستخدميه اليوميين أكثر من 300 مليون مستخدم يوميا، حسبما أعلنت الشركة منذ فترة قصيرة. 


وكانت مجلة Newsweek الأمريكية قد ذكرت أنه تم نشر معلومات متعلقة بحسابات خاصة بأكثر من نصف مليون مستخدم لتطبيق Zoom، وبيعها عبر على الدارك ويب. 

ووجدت شركة في مجال أمن المعلومات حوالى 530 ألف وثيقة معتمدة  لحسابات مستخدمي تطبيق  Zoom ، مسروقة وتباع عبر الدارك ويب. 

واكتشفت الشركة مجموعة من الهاكرز تمكنوا من الحصول على عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بمستخدمي تطبيق Zoom ، وكلمات المرور وروابط عناوين URL الخاصة باجتماعتهم. 

وازدادت وتيرة التحذيرات من التطبيق حيث حذرت وزارة الدفاع البريطانية من استخدام التطبيق، كما حظره مسئولو مكتب التحقيق الفيدرالى إف بي آي، في الولايات المتحدة الأمريكية، وحذر مجلس الشيوخ الأمريكى جميع أعضائه من استخدام التطبيق بعد مخاوف تتعلق بسياسات الخصوصية والأمن الخاصة به.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من ناسا وجوجل إلى هيئات حكومية ووزارات دفاع.. دعاوى عالمية لحظر تطبيق Zoom

كارثة جديدة لـZoom .. حسابات نصف مليون مستخدم تباع على الدارك ويب

أخبار العلوم والتكنولوجيا..كارثة جديدة لـZoom..ميزة مهمة لهواتف سامسونج

لحماية نفسك.. كيف تحذف حسابك على زووم ZOOM

جوجل تحظر 18 مليون رسالة بريد على Gmail لهذا السبب

بعد حظر استخدامه.. خدمة Zoom تطلق تحديثا لحل مشكلات الخصوصية والأمن

ترشيحاتنا

دعاء صلاة الفجر من 10 كلمات داوم عليها رسول الله للرزق وقضاء الحوائج

دراسة جديدة: نقص فيتامين د يعرضك لخطر الإصابة بـ كورونا

بعد 8 سنوات.. جثة امرأة تخرج من قبرها لتكشف حقيقة مقتلها

أبرز أخبار التوك شو.. فرص عمل هشام طلعت مصطفى.. لاعب بني سويف.. أستاذ صدرية: وصلنا المرحلة الرابعة

دعاء قبل النوم من 16 كلمة يحفظك من فجأة البلاء والمصائب.. ردده النبي 3 مرات كل ليلة

بإطلالة بسيطة وعفوية .. شاهد دينا الشربيني برفقة عمرو دياب من الجونة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر من ارتداء الشباشب داخل المنزل

بعد 8 سنوات.. جثة امرأة تخرج من قبرها لتكشف حقيقة مقتلها

شاهد.. امرأة تكسب أموالًا طائلة من أظافر يديها وقدميها فقط