تطبيق Zoom لمكالمات الفيديو يستحوذ على شركة Keybase لزيادة الخصوصية

قامت شركة Zoom المالكة لتطبيق Zoom زووم لمكالمات الفيديو، بالاستحواذ على شركة Keybase وذلك للمساعدة في معالجة مشكلات الخصوصية وتفعيل عناصر أكثر أمان لتطبيق Zoom بعد أن تعرض التطبيق لسمعة سيئة دفعت المستخدمين للتخلى عنه بعد تسريب بياناتهم.

وبحسب موقع Mic فإن شركة Keybase هى خدمة مراسلة آمنة تتمتع بخبرة في التشفير، والتي من شأنها أن تساعد في معالجة بعض المخاوف المتعلقة ببروتوكولات الأمان المتراخية التي تقدمها Zoom.





وستساعد شركة Keybase تطبيق Zoom الذى وصل عدد مستخدميه اليوميين أكثر من 300 مليون مستخدم يوميا، حسبما أعلنت الشركة منذ فترة قصيرة.









وكانت مجلة Newsweek الأمريكية قد ذكرت أنه تم نشر معلومات متعلقة بحسابات خاصة بأكثر من نصف مليون مستخدم لتطبيق Zoom، وبيعها عبر على الدارك ويب.





ووجدت شركة في مجال أمن المعلومات حوالى 530 ألف وثيقة معتمدة لحسابات مستخدمي تطبيق Zoom ، مسروقة وتباع عبر الدارك ويب.





واكتشفت الشركة مجموعة من الهاكرز تمكنوا من الحصول على عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بمستخدمي تطبيق Zoom ، وكلمات المرور وروابط عناوين URL الخاصة باجتماعتهم.





وازدادت وتيرة التحذيرات من التطبيق حيث حذرت وزارة الدفاع البريطانية من استخدام التطبيق، كما حظره مسئولو مكتب التحقيق الفيدرالى إف بي آي، في الولايات المتحدة الأمريكية، وحذر مجلس الشيوخ الأمريكى جميع أعضائه من استخدام التطبيق بعد مخاوف تتعلق بسياسات الخصوصية والأمن الخاصة به.



