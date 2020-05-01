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تكنولوجيا

Zoom تعترف بخطأها وتصحح الادعاءات المضللة حول عدد مستخدميها.. تفاصيل

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:01 م
Zoom
Zoom
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شيماء عبد المنعم
اعترفت الشركة المالكة لبرنامج مؤتمرات الفيديو الشهير Zoom، بأن عدد مستخدميها اليوميين لا يبلغ 300 مليون مستخدم، حيث أشارت الشركة عن عدد المشاركين في الاجتماعات اليومية على مدونتها، بأكثر من 300 مليون مستخدم يوميا.

ووفقا لما ذكره موقع "theverge" التقني، الفرق بين المستخدم النشط يوميا (DAU) والمشارك في الاجتماع مهم، حيث يمكن حساب المشاركين في الاجتماع اليومي عدة مرات، فإذا كان لديك خمسة اجتماعات على منصة Zoom في اليوم، فسيتم عدك خمس مرات في اليوم الواحد.


ويتم احتساب DAU مرة واحدة يوميا، وتستخدمه الشركات عادة لقياس استخدام الخدمة، ويعد حساب المشاركين في الاجتماع فقط طريقة سهلة ومضللة إلى حد ما، لجعل استخدام النظام الأساسي الخاص بك يبدو أكبر مما هو عليه.

وعدّلت الشركة تدوينتها المضللة، والتي نشرت في 22 أبريل الجاري، حيث احتلت الأرقام عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم، بعد أن أعلنت زووم عن زيادة بنسبة 50% في عدد مستخدمي خدمتها على مدى ثلاثة أسابيع، وأصبح الرقم الآن يحدد بأنه "300 مليون مشارك يوميا في اجتماعات زووم" بدلا من "أكثر من 300 مليون مستخدم يوميا".

وقالت الشركة لموقع "theverge": "عندما أدركنا هذا الخطأ، عدلنا الصياغة لتصبح مشاركين"، وأضافت قائلة: " أن هذا كان خطأ صريحا من جانبنا".
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