بعد حظر استخدامه.. خدمة Zoom تطلق تحديثا لحل مشكلات الخصوصية والأمن

طرح تطبيق مؤتمرات الفيديو زووم Zoom، تحديثا جديدا يحمل إصدار رقم 5.0، لإصلاح مشكلات الخصوصية والأمان، بعد أن واجهت الخدمة العديد من الانتقادات في الأسابيع الماضية.





وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، ومع التحديث الجديد، يوجد رمز أمان يجمع عددا من الميزات الأمنية، لمعالجة بعض المشكلات التي واجهتها خدمة زووم Zoom.





ويمكن استخدام ميزات الأمان الجديدة لقفل الاجتماعات بسرعة، وإزالة المشاركين، وتقييد مشاركة الشاشة، والدردشة في الاجتماعات، وقامت زووم أيضًا بتمكين كلمات المرور افتراضيا لمعظم المستخدمين، ويمكن لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات تحديد درجة تعقيد كلمات المرور لمستخدمي الخدمة من قطاع الأعمال.









وجعلت الخدمة ميزة غرفة الانتظار قيد التشغيل أيضًا بشكل افتراضي للحسابات الأساسية، وحسابات التعليم ذات الترخيص الفردي الأساسي، وتتيح هذه الميزة للمضيف استضافة المشاركين في غرفة افتراضية قبل السماح لهم بالانضمام إلى الاجتماع.





وتأتي العديد من هذه التغييرات هي استجابات واضحة لظاهرة Zoombombing، حيث ينضم المخادعون إلى مكالمات Zoom وينشرون مقاطع فيديو إباحية أو صدمة.





وتحاول Zoom، إصلاح العديد من المشكلات الأمنية مع انضمام ملايين المستخدمين الجدد من جميع أنحاء العالم، وذلك في ظل اضطرار الناس للعمل من المنزل، لإيقاف انتشار فيروس كورونا المستجد.