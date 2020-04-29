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تكنولوجيا

جوجل تضيف ميزة جديدة لتطبيق مكالمات الفيديو Meet

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:02 م
Google Meet
Google Meet
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شيماء عبد المنعم
طرحت شركة جوجل الأمريكية، تحديثا جديدا لتطبيق مؤتمرات الفيديو Google Meet، والذي يقدم دعما لنمط خاص بالإضاءة المنخفضة أثناء تشغيل مكالمات الفيديو.

ووفقا لما ذكره موقع "fonearena"، ويأتي التحديث الأخير لتطبيق Google Meet، بتغييرات في طريقة تشغيل الفيديو، حيث يمكن إيقاف ميزة نمط الإضاءة المنخفضة في حالة تحسن ظروف الإضاءة أثناء المكالمات.

وبعد طرح الميزة، سيكتشف تطبيق Meet تلقائيًا ما إذا كان المستخدم في ظروف إضاءة سيئة وسيشغل وضع الإضاءة المنخفضة في غضون 5 ثوانٍ، وسيغير تطبيق Meet أيضًا تحسينات الفيديو ديناميكيًا ، أي يقلب التحسينات إذا تدهورت ظروف الإضاءة أو قللت أوقفت التحسينات عند تحسن الظروف.


ويتوفر التحديث الجديد لتطبيق Google Meet، على نظامى التشغيل أندوريد وiOS، والذي يأتي بدعم لإنخفاض إضاءة النهار الطبيعية بنمط إفتراضي خاص بالإضاءة المنخفضة، وتشير جوجل إلى أن الميزة الجديدة تأتي بآداء متفاوت بين الأجهزة المختلفة، نظرًا لإختلاف آداء وقوة المعالج بين الهواتف الذكية.

ومن المقرر أن تتوفر الميزة الجديدة لجميع مستخدمي G Suite اليوم، وسيتلقى مستخدمو منصة iOS  الميزة الجديدة ابتداء من اليوم، وسيتلقى مستخدمي أندوريد Android بشكل تدريجي، على أن تصل لجميع المستخدمين في 11 من مايو.
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