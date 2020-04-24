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تكنولوجيا

تنافس Zoom .. جوجل تضيف ميزات جديدة لخدمة Meet

الجمعة 24/أبريل/2020 - 06:00 ص
Meet وZoom
Meet وZoom
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شيماء عبد المنعم
أطلقت شركة جوجل Google الأمريكية، طريقة عرض المشاركين في اجتماعات خدمة مكالمات الفيديو التابع لها Meet، التى تشبه ما تقدمه من تطبيق مؤتمرات الفيديو زووم Zoom.

ووفقا لما ذكره موقع "theverge" التقني، تسمح طريقة عرض Google Meet الجديدة، بإضافة ما يصل إلى 16 مشاركا في الاجتماع في إطار واحد.

وكانت تسمح طريقة العرض في السابق، للمستخدمين بإضافة أربعة أشخاص فقط، ولكن لا تزال طريقة عرض تطبيق زووم Zoom، هي الأفضل وتسمح بإضافة ما يصل إلى 49 شخصا في مكالمة واحدة، مع عرض مصغر لصور المشاركين.

وخلال الأسبوع الماضي، وعدت جوجل بإضافة إمكانيات جديدة لتطبيق Meet، من خلال تحسين جودة الفيديو حينما تكون ظروف الإضاءة خافتة، وتصفية ضوضاء الخلفية أثناء إجراء المكالمة.

وشهد تطبيق Meet، مثل خدمات مؤتمرات الفيديو الأخرى، نموا كبيرا وسط زيادة استخدام العائلات والطلاب والعمال للخدمة أثناء وجودهم في المنزل، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، قالت جوجل إن خدمة Google Meet، حصلت على أكثر من 2 مليون مستخدم جديد يوميا، وسعت في وقت سابق من شهر أبريل الجاري الوصول المجاني إلى بعض ميزات ميت المتقدمة حتى 30  سبتمبر القادم.
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