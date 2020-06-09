جوجل تنبه المسافرين بإجراءات فيروس كورونا عبر Google Maps

قالت شركة جوجل Google : إنها تعمل على إضافة بعض الخصائص في خدمتها خرائط جوجل Google Maps لتنبيه المستخدمين بشأن القيود المتعلقة بالسفر في الدول الأخرى، في ظل تفشى وباء كورونا، وذلك لمساعدتهم على التخطيط لرحلاتهم بشكل أفضل.





وبحسب وكالة رويترز فإن التحديث الذى تجريه جوجل سيسمح للمستخدمين بالتحقق من مدى ازدحام محطات القطارات في وقت معين ، أو إذا كانت الحافلات على طريق معين تعمل في جدول زمني محدد، وفق إجراءات الإغلاق المعمول بها في بعض المناطق أو الدول.









وأعلنت الشركة في بيان لها إن التنبيهات المتعلقة بالسفر سيتم تطبيقها عبر خرائط جوجل في دول الأرجنتين، وفرنسا ، والهند، وهولندا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وعدد من الدول الأخرى، على أن تتوسع في تطبيقها في عدد أكبر من الدول الفترة القادمة.





وستتضمن الميزات الجديدة أيضًا تفاصيل حول نقاط تفتيش لفيروس كورونا والقيود المفروضة على عبور الحدود الدولية ، بدءًا من كندا والمكسيك والولايات المتحدة.





ومؤخرا، قامت الشركة بتحليل بيانات المواقع لمليارات الهواتف من المستخدمين في 131 دولة لفحص التنقل ضمن عمليات الإغلاق ومساعدة السلطات الصحية على تقييم ما إذا كان الناس يلتزمون بالتباعد الاجتماعي والأوامر الأخرى الصادرة لكبح الفيروس.







