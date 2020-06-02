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تكنولوجيا

للتغلب على الأرق.. جوجل تتيح خاصية Bedtime لهواتف أندرويد

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:15 م
جوجل تتيح خاصية Bedtime
جوجل تتيح خاصية Bedtime لهواتف أندرويد
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ندى على
قامت شركة جوجل بإجراء تحديث جديد للهواتف التى تعمل بنظام تشغيل أندرويد، سيساعد المستخدمين في التغلب على الأرق وتنظيم أوقات النوم عن طريق خاصية "bedtime " وقت النوم. 

وبحسب موقع Tech Times فإن جوجل ستطلق الخاصية لمساعدة المستخدمين الذين تأثروا بشكل بالغ بالظروف الجديدة التى فرضها فيروس كورونا على الأشخاص بسبب العمل أو الدراسة من المنزل، الذى أدى لعدم تنظيم الوقت. 


وتعمل خاصية bedtime الجديدة على تحول لون شاشات الهواتف من الرمادى للأبيض والأسود حتى تتحول للأسود تماما لتذكر المستخدمين بمواعيد نومهم، من خلال تحديد المواعيد التى يريدون النوم فيها وتسجيلها مسبقا على الهاتف. 

كما ستقوم الخاصية بالربط بين خاصية عدم الزعاج ليتم وقف الإشعارات والرسائل وعدم تلقى المكالمات، وسيتم تشغيل الخاصية في هواتف جوجل بيكسل Google Pixel  أولا ، ثم طرحها على هواتف الأندرويد الأخرى.  

وتتيح ميزة  bedtime الجديدة لمستخدميها ضبط أجهزتهم لتشغيل الميزة تلقائيًا بعد توصيل هواتفهم بالشاحن، يمكن لمستخدمي أندرويد أيضًا إضافة ميزة وقت النوم الجديدة إلى الإعدادات السريعة في أجهزتهم لإيقاف تشغيلها أو تشغيلها على الفور. 

وسيكون لدى المستخدمين أيضًا خيار إيقاف وضع وقت النوم مؤقتًا دون الحاجة إلى تعديل جدولهم الزمني إذا كانوا بحاجة إلى بضع دقائق أخرى، وكانت وعرضت جوجل خاصية bedtime لأول مرة في مؤتمرها للمطورين في عام 2018 . 

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