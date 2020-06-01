صفقة إيرادات | جوجل ترفض مطالبات وسائل الإعلام الأسترالية بدفع 600 مليون دولار

رفضت شركة جوجل Google مطالبة وسائل الإعلام الأسترالية لها بدفع مئات الملايين من الدولارات سنويًا كتعويض بموجب صفقة تقاسم الإيرادات التي تفرضها الحكومة.









وبحسب وكالة "فرانس برس" فإن كبير المديرين التنفيذيين لشركة جوجل في أستراليا، Mel Silva ميل سيلفا، قال إن جوجل تكسب 10 ملايين دولار أسترالي أى ما يعادل حوالى 6.7 مليون دولار أمريكي سنويًا من الإعلانات المرتبطة بالأخبار، وهو جزء صغير بحسب تقديرات هيئة الرقابة الحكومية للقطاع. دولار أمريكي سنويًا من الإعلانات المرتبطة بالأخبار، وهو جزء صغير بحسب تقديرات هيئة الرقابة الحكومية للقطاع.





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وفي خطة لوسائل الإعلام الأسترالية فإنها تريد إجبار شركات الإنترنت الكبرى على مشاركة إيرادات الإعلانات التي تكسبها من الأخبار الواردة في خدماتها.





وقدرت هيئة الرقابة على المنافسة في أستراليا ، ACCC ، أن شركتى جوجل و فيسبوك يكسبان معًا حوالي 6 مليار دولار أسترالي أى 4 مليارات دولار أمريكي سنويًا من الإعلانات في أستراليا فقط .





وطالب ناشرو الأخبار البارزون الشركتان بدفع ما لا يقل عن 10 % من الأرباح كل عام لمؤسسات الأنباء المحلية أى حوالى 600 مليون دولار أمريكى، التي يقولون إنها فقدت الغالبية العظمى من عائداتها الإعلانية لعمالقة التكنولوجيا العالمية.



