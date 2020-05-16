مدعوعام الولايات المتحدة يتجهون لمحاكمة جوجل بتهمة الاحتكار

قام مجموعة من المدعين العامين في الولايات المتحدة الأمريكية، يقودهم مدعى عام ولاية تكساس، برفع دعوى قضائية ضد شركة جوجل لاتهامها بممارسة الاحتكار، كما تقوم المجموعة بالتحضير لمحاكمة الشركة بحلول نهاي العام.





وبحسب وكالة رويترز فإن وزارة العدل الأمريكية تسعى أيضا للدخول في هذه القضية برفع قضية أخرى على الشركة ، ودخل عدد من الشركات مثل جوجل وفيسبوك وأمازون وغيرها من الشركات الكبرى في الفترة الأخيرة في عدد من التحقيقات والاستجوابات بشأن قيامها بالاحتكار وعدم الحفاظ على حق الشركات الاخرى الأصغر في المنافسة.









ويركز مدعو عام الولايات في التحقيق الفيدرالي لجوجل على التحيز في البحث، والإعلانات، وإدارة نظام التشغيل Android ، و وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال فإن أسهم وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال فإن أسهم شركة جوجل قد تراجعت ب 1.5 % بعد الإعلان عن هذا القرار.





ومؤخرا، وافقت محكمة أمريكية بتوقيع غرامة على شركة فيسبوك قدرها 5 مليارات دولار أمريكي، أمس الجمعة، بشأن انتهاكات لخصوصية المستخدمين.





وطالبت محكمة أمريكية شركة فيسبوك بزيادة تدابير حماية خصوصية مستخدميها وتوفير مزيد من الشفافية والمساءلة بشكل كبير عن قرارات المسؤولين التنفيذيين المتعلقة بالخصوصية، وذلك إلى جانب الغرامة التى فرضتها عليها، وهى غرامة تاريخية بالنسبة لفيسبوك.



