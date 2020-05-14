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تكنولوجيا

ميزة جديدة تضيف جوجل لمتصفحها Chrome.. إليك كيفية استخدامها

الخميس 14/مايو/2020 - 11:03 م
ميزة جديدة تضيف جوجل
ميزة جديدة تضيف جوجل لمتصفحها Chrome
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شيماء عبد المنعم
أصدرت شركة جوجل Google، خاصية جديدة لمتصفحها جوجل كروم Chrome، والتى تتيح للمستخدمين عمل مجموعات لنوافذ التبويب وترتيبها فى فئات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "express" البريطانية، تتيح الخاصية الجديدة لمستخدمي متصفح الويب الشهير كروم على تجميع علامات التبويب المتشابهة معا، مع إمكانية وضع كل فئة في مجموعة واحدة بدلا من فتحها بشكل أفقي، مما يجعل تجربة المتصفح أكثر تنظيمًا وأقل فوضى.


ويمكن للمستخدم إنشاء مجموعة من خلال الضغط على الزر الأيمن للماوس على إحدى النوافذ وإعطائها اسما ولونا مختلف، وأوضحت جوجل إن الميزة الجديدة متوفرة في أحدث نسخة من Chrome Beta التجريبية وستنتشر على نطاق أوسع في نسخ كروم على سطح المكتب على مستوي العالم خلال الأسبوع القادم. 

- إليك كيفية إعداد مجموعات علامات التبويب على جوجل كروم Google Chrome:

1. تأكد من تثبيت أحدث إصدار من متصفح Google Chrome على جهازك،( للتحقق من ذلك، انتقل إلى الإعدادات Settings> ثم حدد حول كروم About Chrome).

2. إذا كنت تستخدم Chrome 81، فإليك كيفية إنشاء مجموعة علامات تبويب جديدة، أولًا، انقر بزر الماوس الأيمن فوق علامة تبويب، ثم حدد الخيار إضافة إلى مجموعة جديدة.

3. ستغير ألوان علامات التبويب اعتمادا على مجموعتها بينما ستظهر نقطة أيضا كرأس مجموعة.

4. إذا كنت ترغب في إضافة علامة تبويب إلى مجموعة، فما عليك سوى النقر بزر الماوس الأيمن فوق كل علامة تبويب، ثم تحديد إضافة إلى مجموعة موجودة، ويمكنك أيضا سحب العلامات وإفلاتها في مجموعات، وأيضًا السحب والإفلات لإزالة علامة تبويب خارج المجموعة.

5. إذا كنت تريد تغيير اسم مجموعة علامات التبويب، فما عليك سوى النقر فوق المجموعة، ويمكنك أيضا تغيير لون المجموعة باستخدام هذه الطريقة.
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