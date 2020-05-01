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تكنولوجيا

جوجل تتخذ إجراءات صارمة ضد مطوري إضافات Chrome.. تفاصيل

الجمعة 01/مايو/2020 - 09:01 م
متصفح جوجل كروم
متصفح جوجل كروم
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة جوجل Google، عن جهودها للقضاء على المطورين ذوي النوايا السيئة الذين ينشرون ملحقات مضللة أو احتيالية إلى السوق الإلكتروني لمتصفح كروم Chrome، حيث يمكن للمستخدمين تنزيل البرامج والسمات الإضافية لمتصفح الويب Chrome.

ووفقا لما ذكره موقع "cnet" التقني، قالت الشركة الأمريكية في منشور على مدونتها: " أن الزيادة في اعتماد النظام الأساسي للإضافة قد اجتذبت أيضًا مرسلي الرسائل غير المرغوب فيها والمحتالين الذين يقدمون إضافات منخفضة الجودة ومضللة في محاولة لخداع المستخدمين لتثبيتها لتحقيق ربح سريع".


وأضافت عملاق البحث الأمريكي: "نريد أن نتأكد من أن مسار المستخدم الذي يكتشف امتدادًا من سوق Chrome الإلكتروني واضح وغني بالمعلومات وليس مشوشًا بالنسخ المقلدة أو الوظائف المضللة أو المراجعات والتقييمات المزيفة".

وأمهلت جوجل المطورين حتى 27 اغسطس القادم، لتطبيق التعديلات الضرورية لتكون إضافاتهم ملتزمة تماما بالقواعد الصارمة التي وضعتها جوجل، وعلى كافة المطورين الإلتزام بها أو سيتم حذف إضافاتهم من المتجر.

وإليك قائمة بما محظور على المطورين القيام به على متجر كروم، وفقا لسياسة جوجل الجديدة:

1. لايسمح للمطور إدراج أكثر من إضافة تقوم بنفس الوظيفة.
2. لايسمح للإضافة الحصول على مركز أفضل في نتائج البحث من خلال التلاعب بعدد التنزيلات أو التقييمات والمراجعات.
3. لايسمح أن تحتوي الإضافات بيانات مضللة مثل الوصف والشرح والعنوان والأيقونة ولقطات الشاشة والصور الترويجية.
4. لايسمح بالإضافات التي نكون وظيفتها الدخول إلى موقع معين أو تشغيل تطبيق آخر.
5. لايسمح بالإضافات التي ترسل رسائل للمستخدمين بدون أن تعطيهم الخيار باستلامها أو منع ذلك.
6. لايسمح بالإضافات التي تسيء استخدام الإشعارات من خلال عرض الإعلانات المزعجة، والتصيد أو أية رسائل غير مرغوبة من قبل المستخدم.
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