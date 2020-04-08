للعمل عن بعد.. 7 إضافات لمتصفح Chrome تسهل عليك تنفيذ مهامك.. تعرف عليها

فيروس كورونا المستجد، طلبت بعض الشركات العالمية من موظفيها العمل عن بعد، بسبب قرارات الحظر المفروضة عليهم، فإذا كنت تعمل عن بعد مستخدما متصفح جوجل الشهير كروم Chrome ، يمكنك الاستعانة ببعض الإضافات لاتمام عملك. مع استمرار العزل المنزلى المفروض على معظم سكان العالم، لمكافحة تفشيالمستجد، طلبت بعض الشركات العالمية من موظفيها العمل عن بعد، بسبب قرارات الحظر المفروضة عليهم، فإذا كنت تعمل عن بعد مستخدما متصفح جوجل الشهير كروم Chrome ، يمكنك الاستعانة ببعض الإضافات لاتمام عملك.





ووفقا لما ذكره موقع "eg24"، يتميز متصفح جوجل كروم بالسرعة وإمكانية التخصيص بحسب احتياجاتك، بفضل الآلاف من الإضافات والملحقات Extensions ، المجانية المتوفرة في سوق كروم الإلكتروني Chrome Web Store، التي يمكنك تثبيتها في المتصفح لتحقيق أقصى استفادة من تجربة التصفح الخاصة بك.





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1. + Hover Zoom: تتيح لك هذه الإضافة تكبير الصور ومقاطع الفيديو وأيضًا الصور المتحركة GIF في مواقع الويب، وذلك من خلال تمرير مؤشر الماوس فوقها، وستقوم الإضافة بعمل زووم لها فورا.





2. Panic Button: بعد تثبيت هذا الملحق سيظهر لك زرًا في شريط أدوات متصفح جوجل كروم، يمكنك من خلاله إخفاء جميع علامات التبويب المفتوحة، حيث يحفظ علامات التبويب كإشارات مؤقتة يسهل استرجاعها.





3. Mercury Reader: تساعدك هذه الإضافة على إزالة الإعلانات ومصادر التشتيت في صفحة الويب، وتترك فقط النصوص والصور للحصول على تجربة قراءة واضحة ومتسقة في كل موقع.









4. Feedly: هذه الإضافة تابعة لأشهر أدوات قراءة خلاصات RSS عبر الويب، كما أن لديها إضافة أخرى تسمى Feedly Mini تظهر في أسفل الجانب الأيسر من صفحات الويب، مما يتيح لك إضافة خلاصات جديدة بسهولة أو حفظ الصفحات لقراءتها لاحقًا.





5. Adblock Plus: تعد هذه الإضافة واحدة من أكثر أدوات حظر الإعلانات شيوعا، ويمكن تخصيصها لتنفيذ إجراءات معينة مثل منع النوافذ المنبثقة، وإيقاف التتبع.





6. SimilarWeb: تعتبر هذه الإضافة مصممة خصيصا لمصممي الويب والمسوقين وصناع المحتوى، حيث تتيح لهم الاطلاع على عدد الزيارات الشهرية لمواقع الويب، بالإضافة إلى توفير مجموعة من البيانات التحليلية القيمة التي تساعدهم في اتخاذ القرارات المهمة، وإجراء المقارنات بسرعة.





7. Boomerang: تسمح هذه الإضافة لمستخدمي بريد Gmail جدولة إرسال الرسائل، فإذا كنت تتعامل مع أشخاص في مناطق زمنية مختلفة يمكنك استخدم هذا الملحق لضبط الرسالة للوصول إليهم أثناء ساعات العمل.