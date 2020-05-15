AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تستنزف بطارية الهاتف .. جوجل ستحظر الإعلانات المزعجة على كروم

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:02 م
Chrome
Chrome
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة جوجل Google، أن متصفحها كروم Chrome، سيبدأ بحظر ذات الموارد الضخمة ابتداءً من أواخر شهر أغسطس، والتي تستنزف طاقة بطارية هاتف المستخدم دون علمه، وفقا لما ذكره موقع "theverge" التقني.

وقال "مارشال فال"، مدير المنتج في فريق كروم عبر مدونة الشركة: "اكتشفنا مؤخرًا أن جزءًا صغيرًا من الإعلانات يستهلك حصة غير متناسبة من موارد الجهاز ، مثل بيانات البطارية والشبكة، دون علم المستخدم بذلك".

وأضاف: "يمكن لهذه الإعلانات مثل تلك التي تقوم بالإعلان عن العملات المشفرة، أو المبرمجة بطريقة غير سليمة، والغير محسنة لاستخدام الشبكة، أن تستنفد عمر البطارية، وتضيف حمل زائد على شبكة الإنترنت، واستهلاك قد كبير من االإنترنت، مما يكلف المستخدم الكثير من الأموال لا داعي لها".


وإذا كان الإعلان يستخدم الكثير من الموارد، ستعرض جوجل رسالة خطأ في الإطار الذي من المفترض أن يظهر فيه الإعلان المحجوب فيها عبارة تقول Ad removed مع إمكانية معرفة تفاصيل إزالة الإعلان.

وستحظر جوجل الإعلان الذي يتجاوز المعايير التالية، حيث سيتم إزالة الإعلان الذي يستهلك بيانات أكثر من 4 ميجابايت و 15 ثانية عمل واستهلاك للمعالج خلال إعلان مدته 30 ثانية، وتقول أن نسبة 0.3 % من الإعلانات المعروضة تتجاوز هذه الحدود.

ويمكنك حظر بعض الإعلانات بالفعل في إصدار كروم 80، حيث يتيح خيار جديد للمستخدم بحظر الإعلانات المستهلكة للموارد، والذي تم إصداره في وقت سابق من هذا العام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للعمل عن بعد.. 7 إضافات لمتصفح Chrome تسهل عليك تنفيذ مهامك.. تعرف عليها

خطوات لإخفاء سجل بحثك على جوجل كروم

امنع مواقع الويب من التجسس عليك عبر الكاميرا والميكروفون.. اعرف ازاى

جوجل تتخذ إجراءات صارمة ضد مطوري إضافات Chrome.. تفاصيل

ميزة جديدة تضيف جوجل لمتصفحها Chrome.. إليك كيفية استخدامها

ترشيحاتنا

التعايش مع الفيروس هو الحل..الحكومة تكشف 7 حقائق حول أزمة كورونا

انهيار 4 منازل وإصابة 12 شخصا وسقوط 36 شجرة.. حصيلة العاصفة بقنا

ماذا قال الشيخ الشعراوي عن الجنة؟.. وصف عجيب.. فيديو

فيديوجراف.. فقد بصره من إجهاد العمل..حكاية طبيب مصري يواجه كورونا

غدا.. أخر المغادرين من 6 آلاف مصري عالق في مراكز الإيواء بالكويت

بعد علمه بإصابته بكورونا أصيب بسكتة قلبية.. وفاة موظف بدمنهور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة: سائل يقتل كورونا في الفم .. تكلفة إطلالات نجمات الأسبوع الثالث من رمضان

حقيقة تسبب «البنجول» في نقل عدوى كورونا إلى البشر

أسعار خيالية.. تكلفة إطلالات النجمات فى الأسبوع الثالث من رمضان.. دينا الشربينى وياسمين صبري الأبرز