تستنزف بطارية الهاتف .. جوجل ستحظر الإعلانات المزعجة على كروم

أعلنت شركة جوجل Google ، أن متصفحها كروم Chrome، سيبدأ بحظر ذات الموارد الضخمة ابتداءً من أواخر شهر أغسطس، والتي تستنزف طاقة بطارية هاتف المستخدم دون علمه، وفقا لما ذكره موقع "theverge" التقني.





وقال "مارشال فال"، مدير المنتج في فريق كروم عبر مدونة الشركة: "اكتشفنا مؤخرًا أن جزءًا صغيرًا من الإعلانات يستهلك حصة غير متناسبة من موارد الجهاز ، مثل بيانات البطارية والشبكة، دون علم المستخدم بذلك".





وأضاف: "يمكن لهذه الإعلانات مثل تلك التي تقوم بالإعلان عن العملات المشفرة، أو المبرمجة بطريقة غير سليمة، والغير محسنة لاستخدام الشبكة، أن تستنفد عمر البطارية، وتضيف حمل زائد على شبكة الإنترنت، واستهلاك قد كبير من االإنترنت، مما يكلف المستخدم الكثير من الأموال لا داعي لها".









وإذا كان الإعلان يستخدم الكثير من الموارد، ستعرض جوجل رسالة خطأ في الإطار الذي من المفترض أن يظهر فيه الإعلان المحجوب فيها عبارة تقول Ad removed مع إمكانية معرفة تفاصيل إزالة الإعلان.





وستحظر جوجل الإعلان الذي يتجاوز المعايير التالية، حيث سيتم إزالة الإعلان الذي يستهلك بيانات أكثر من 4 ميجابايت و 15 ثانية عمل واستهلاك للمعالج خلال إعلان مدته 30 ثانية، وتقول أن نسبة 0.3 % من الإعلانات المعروضة تتجاوز هذه الحدود.





ويمكنك حظر بعض الإعلانات بالفعل في إصدار كروم 80، حيث يتيح خيار جديد للمستخدم بحظر الإعلانات المستهلكة للموارد، والذي تم إصداره في وقت سابق من هذا العام.