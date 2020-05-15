إجراءات صارمة ضد المحتوى غير القانوني على منصات التواصل الاجتماعى بفرنسا

Twitter و يظل انتشار المحتوى الذى يحض على الكراهية والمضايقات مشكلة عالمية تؤثر على شبكات التواصل الاجتماعى، حيث يقع التركيز على المنصات الكبري مثل Facebook Google ، فالتعامل مع المحتوى غير القانوني معركة مستمرة ، لكن بعض الدول الأوروبية أصدرت قوانين وعقوبات لمحاولة إجبار الشركات على إزالة المحتوى.





وبحسب ما ذكره موقع CNET التقنى، اتخذت فرنسا إجراءات صارمة ضد المحتوى الذى يتضمن إساءة للأطفال أو المتعلق بالإرهاب، كما تلزم شركات التواصل الاجتماعى بإزالته خلال 60 دقيقة بعد إبلاغ المستخدمين عنها.





وتواجه منصات التواصل الاجتماعى غرامات تصل إلى 4٪ من إيراداتها العالمية السنوية بسبب عدم تنفيذ القانون الفرنسي الجديد، الذى ينص على إزالة التعليقات التى تحض على الكراهية بسبب العرق أو الدين خلال 24 ساعة.





وتسير فرنسا على نفس خطوات ألمانيا من خلال فرض غرامات على شركات التواصل الاجتماعي تصل إلى 1.25 مليون يورو، بداية من يوليو المقبل.





وقالت أودري هيربلين مديرة السياسة العامة لتويتر، إن الشركة تتعاون مع الحكومة الفرنسية كجزء من التزام مشترك لحماية المستخدمين و ضمان حرية التعبير، وأيضًا منع انتشار المعلومات الكاذبة على تويتر.



