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تكنولوجيا

بسبب كورونا.. فيسبوك يعتمد الذكاء الاصطناعي لمراجعة المحتوى بدلاً من البشر

الأربعاء 13/مايو/2020 - 04:51 ص
فيسبوك يعتمد الذكاء
فيسبوك يعتمد الذكاء الاصطناعى لمراجعة المحتوى بدلا من البشر
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ندى على
منذ أيام، أعلنت شركة فيسبوك، والمالكة لموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، تعيين محكمة عليا من 20 شخصية من مختلف أنحاء العالم، لإصدار أحكام لما يجب أن يتم نشره أو عدم نشره.

وستقوم المحكمة العليا لفيسبوك بحظر الصور غير القانونية، مثل التصوير الإباحى للأطفال، كما تحظر أيضا الخطاب الذى يحض على الكراهية، والمضايقات، بالإضافة إلى الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة حول وباء فيروس كورونا.


وصرح مارك زوكربيرج، المدير التنفيذى لشركة فيسبوك  بأن عملية مراجعة ومراقبة المحتوى من خلال لجنة الحكماء أو المراجعين الموظفين في فيسبوك قد تأثرت بشكل كبير بسبب فيروس كورونا، وأن الشركة تتوقع ارتكاب المزيد من الأخطاء، وعدم الوصول للهدف المقرر.   

واتخذ موقع  فيسبوك قرار تحديد أولوية استخدام المشرفين البشر لإجراء مراجعات أولية لانتهاكات المحتوى الخطيرة ، والتى يقوم المستخدمون بالإبلاغ عنها، ولكن زوكربيرج يتوقع أن تكون عملية مراجعة المحتوى ذات تأثير محدود وضئيل، عندما يتم عرض تقرير الشركة في شهر أغسطس القادم.  

وبحسب موقع The Verge  التقنى فإن فيسبوك قد  أصدر ، أمس الأول، الإثنين،  تقريرًا جديدًا يسمى the Community Standards Enforcement أو تقرير فرض معايير المجتمع، يتناول بالتفصيل كيفية استخدامه لمزيج من الذكاء الاصطناعي مع المشرفين على المحتوى بالموقع لفرض المعايير التى تم إقرارها من قبل الشركة، ومراجعة وتقييم المحتوى. 

ويركز التقرير بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، والتقدم الذي من الممكن الاعتماد عليه في  فيسبوك أكثر من الأشخاص، نظرًا إلى الخسائر الكبيرة التى ألمت بالموظفين بسبب فيروس كورونا، وأثرت بشكل كبير على عملية مراجعة المحتوى. 

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