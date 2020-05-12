فيسبوك يطلق اختصارا جديدا لدعم الشركات الصغيرة ..تفاصيل

يعمل عملاق التواصل الاجتماعى الأشهر فى العالم فيسبوك ، فى هذه الفترة على إضافة تحديثات جديدة ومستمرة للحفاظ على مستخدميه لأطول فترة ممكنة حول العالم.





وعلى الرغم من مواجهته ضغوط كبيرة بسبب قرارات الحظر للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19 في عدد كبير من الدول، فإن ذلك نتج عنه زيادة ملحوظة في عدد مستخدميه بصورة غير طبيعية.





وبحسب ما ذكره موقع techcrunch التقنى، أعلنت إدارة فيسبوك الإمريكية عن دعمها للشركات الصغيرة من خلال ميزة جديدة فى ظل الركود الاقتصادي بسبب تفشي الفيروس التاجي.





سيضيف تطبيق فيسبوك اختصارًا جديدًا خاص لعرض المنتجات التجارية القريبة Businesses Nearby، والذي سيسمح للمستخدمين بمشاهدة أحدث العناصر المعروضة داخل مدينة أو منطقة محددة، بالإضافة لعرض ساعات عمل المحلات وطرق الحجز، و التواصل مع البائعين.





وأوضح فيسبوك Facebook أن هذة الأداة ستوفر للمستخدمين الوقت فى العثور على المنتجات والخدمات الأساسية، مع مساعدة أصحاب الشركات فى البقاء على تواصل مع العملاء و ربح الكثير من الأموال عبر الإنترنت.





وبالفعل أصدرت شركة فيسبوك ملصقات sticker لدعم المشروعات الصغيرة عبر إنستجرام Instagram، كما سيتم إضافة أي مشاركات يستخدم فيها الملصق إلى حالات stories إنستجرام، لتسليط الضوء على الخدمة الجديدة حول العالم.