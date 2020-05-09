رسميا .. فيسبوك تطلق تصميمها الداكن الجديد Dark Mode.. إليك طريقة تفعيله

أطلقت شركة فيسبوك Facebook ، تصميمها الجديد لنسخة سطح المكتب بشكل رسمي للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد عدة أشهر من الاختبار، والتي أعلنت عنه العام الماضي، خلال مؤتمرها السنوي للمطورين F8.





ووفقا لما ذكره موقع "techcrunch" التقني، أضافت عملاق التواصل الاجتماعي، خلال شهر مارس المنصرم، خيارا لتجربة التصميم الذي يوفر الوضع الداكن Dark Mode ، وشاشة رئيسية مبنية على التبويبات.





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وأتاحت فيسبوك قبل طرح تصميمها الجديد رسميا أمس، خيارا أخر يتيح لمستخدمي شبكتها الاجتماعية التبديل يدويا بين التصميم الجديد والقديم أثناء فترة الاختبار، مع إضافة التعليقات حول سبب قيامهم بذلك.





وتسهل إعادة تصميم فيسبوك الجديدة على مستخدميها التنقل بين التبويبات المختلفة، مثل: المجموعات، والسوق Marketplace، ومقاطع الفيديو. كما تعرض القصص أعلى صفحة آخر الأخبار، والدردشات على يسار الشاشة مثل تطبيق ماسنجر.





وتقول فيسبوك: "إن إعادة تصميم لنسخة سطح المكتب الجديدة، مستوحاة من تطبيقها المخصص للهواتف الذكية، والتى تأتي بميزات جديدة تم تحسينها ومن أهمها ميزة الوضع الليلي أو الداكن التى طال إنتظارها لنسخة أجهزة الكمبيوتر".





وتعد ميزة الوضع المظلم أو الداكن، هي السمة الأكثر شيوعا على تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل تويتر، والتى أتاحتها فيسبوك لأول مرة خلال العام الماضي لتطبيق التراسل التابع لها ماسنجر على الهواتف الذكية.





ومن الميزات الجديدة التى تقدمها فيسبوك أيضا في إعادة تصميم نسخة الويب التابعة لها، القدرة على إنشاء المناسبات، والصفحات، والمجموعات، والإعلانات بشكل طبيعي أسرع من ذي قبل، ويقدم الإصدار الجديد أيضا معاينات لكل منها، حتى تعرف ما ستحصل عليه قبل النقر على "نشر".





جدير بالذكر أنه يمكنك تفعيل التصميم الجديد لفيسبوك من خلال الذهاب إلى "الإعدادات Settings"، ثم النقر على خيار "تبديل إلى تصميم فيسبوك الجديد Switch to new Facebook"، ثم الاختيار بين الوضع الفاتح القديم، والجديد الذي يجلب ميزة الوضع الداكن.