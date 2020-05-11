على غرار واتساب.. انستجرام Instagram يختبر ميزة جديدة

تختبر منصة التواصل الإجتماعى الشهيرة إنستجرام Instagram لمشاركة وتعديل الصور والفيديو ميزات جديدة.









وأصبح عملاق التواصل الاجتماعي من المواقع الأساسية في حياة الملايين لدرجة أنه يواجه ضغطًا كبيرًا بسبب قرارات الحظر في جميع أنحاء العالم.





وبحسب ما ذكره موقع "فون آرينا" التقنى فإن تطبيق انستجرام Instagram يعمل على اضافة ميزة تسمح للمستخدمين بإعادة توجيه الرسائل، مع تحديد عدد الأشخاص الذين يمكن إعادة توجيه الرسائل إليهم للحد من انتشار الأخبار الكاذبة.





ويتيح موقع انستجرام Instagram لمستخدميه خيار حذف الرسائل، بالإضافة إلى ميزة أخري تخبرهم إذا كانت الرسالة تمت رؤيتها حيث لا فائدة من حذفها إذا تم عرضها.





ووفقًا لفيسبوك فإن الخاصية الجديدة Messenger Rooms يمكن إنشاؤها داخل تطبيق انستجرام Instagram، وقال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج إن هناك 800 مليون مستخدم يوميًا يتفاعلون معها عبر Facebook و Instagram.





وأوضحت شركة فيسبوك Facebook أن هناك 2.99 مليار مستخدم شهريًا عبر تطبيقات واتساب، ماسنجر، وانستجرام، كما أن استخدام تقنية Instagram Live ارتفع بنسبة 70٪ فى الشهر الماضى.