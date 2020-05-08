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تكنولوجيا

خلل يصيب إنستجرام Instagram على أجهزة آيفون

الجمعة 08/مايو/2020 - 03:16 ص
خلل يصيب انستجرام
خلل يصيب انستجرام Instagram على أجهزة آيفون
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قسم التكنولوجيا
يواجه العديد من مستخدمى منصة التواصل الإجتماعي الشهيرة لمشاركة الصور والفيديو إنستجرام Instagram، بعض المشكلات عند تحميل صور طويلة، حيث أ ن التطبيق يمنع  مشاركة الصور التى يتجاوز طولها حجم الشاشة.

وذكر موقع ذا فيرج التقنى أن هناك خطأ أصاب تطبيق إنستجرام Instagram، وأجبر ذلك المستخدمين لعمل تصفح scroll طويل جدًا عبر الصور ذات الحجم المختلف.

و الغريب أن المشكلة بسبب فشل تطبيق إنستجرام Instagram في قص الصور الطويلة قبل النشر، حيث تتحول إلى اللون الأسود عبر هواتف آيفون التى تعمل بنظام ios.

أما مستخدمى إنستجرام من أصحاب هواتف أندرويد لم تظهر لديهم أى مشكلات إطلاقًا، والأكثر غرابة أنه عندما  يشارك أحد المستخدمين على صورة طويلة من خلال آيفون، فإنها ستظهر واضحة على أجهزة  أندرويد.

وتعمل إنستجرام على جلب المزيد من الميزات المحدثة للمنصة، لتتيح بعض المزايا الجديدة لموقعها على الويب مثل إمكانية إرسال واستقبال الرسائل الخاصة عبر الموقع.
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