بالصور.. كيفية إضافة رابط Instagram إلى حسابك في فيسبوك

إنستجرام ، عملت على إضافة العديد من الميزات التى تجل التكامل بين الموقعين أكثر سهولة. أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ذات أهمية كبيرة بين المستخدمين، لاسيما أولئك الذين يستخدمون تلك المنصات للترويج عن منتجاتهم وأعمالهم، ولحسن الحظ من أن استحوذت شركة فيسبوك على موقع مشاركة وتعديل الصور، عملت على إضافة العديد من الميزات التى تجل التكامل بين الموقعين أكثر سهولة.





Instagram أو العكس بسهولة، كما يمكن أيضا إضافة رابط حساب إنستجرام إلى حسابك على فيسبوك. وبحسب ما ذكرته صحيفة "businessinsider"، يمكن لمستخدمي منصتى فيسبوك وإنستجرام حاليا مشاركة المنشورات بين حساب فيسبوك وأو العكس بسهولة، كما يمكن أيضا إضافة رابط حساب إنستجرام إلى حسابك على فيسبوك.









إليك كيفية إضافة رابط إنستجرام إلى قسم السيرة الذاتية في حسابك على فيسبوك:





في البداية، يجب عليك أولا نسخ رابط حسابك في إنستجرام، وذلك من خلال:





- قم بفتح حسابك على موقع إنستجرام، من خلال متصفح الويب.





- اذهب إلى ملفك الشخصي، وقم بنسخ الرابط Copy Link من أعلى الصفحة في شريط المتصفح، واحتفظ به في رسالة أو على برنامج استيكي نوت، والآن، اتبع الخطوات التالية، لإضافة رابط حسابك في إنستجرام، على حسابك في فيسبوك:





1. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في فيسبوك من خلال متصفح الويب.





2. انقر على صورة ملفك الشخصي في أعلى الشاشة.





3. انقر على تبويب "حول About"، أسفل صورة الغلاف.









4. اضغط على خيار "جهة الاتصال والمعلومات الأساسية Contact and Basic Info"، في القائمة اليمنى.





5. ضمن قسم "مواقع الويب والروابط الاجتماعية" في الجهة اليمنى من الصفحة، انقر على خيار "تحرير Edit".





6. انقر على خيار "إضافة موقع ويب آخر Add Another Website".





7. انسخ رابط حساب إنستجرام الخاص بك ثم ألصقه في المربع، واضغط "حفظ Save Changes".