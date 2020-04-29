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تكنولوجيا

ميزة جديدة في Instagram لجمع التبرعات للمؤسسات الخيرية.. تعرف عليها

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:00 ص
ميزة جديدة في Instagram
ميزة جديدة في Instagram لجمع التبرعات للمؤسسات الخيرية
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قسم التكنولوجيا
أعلنت منصة مشاركة وتعديل الصور والفيديو الشهيرة إنستجرام Instagram عن خاصية جديدة، تتيح  للمستخدمين جمع التبرعات للمنظمات الدولية والمؤسسات الخيرية عبر تقنية  Instagram Live ، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وبحسب موقع Techcrunch التقنى، فإن موقع انستجرام قام بإضافة ملصقات جديدة للتبرع عبر القصص Story، كما أن ميزة التبرع عبر Instagram Live تسمح لأي شخص بإنشاء حملات لجمع التبرعات أثناء البث المباشر.

وقال التطبيق المملوكة لشركة فيسبوك:"لاستخدام ميزة التبرعات الجديدة عبر مقاطع فيديو البث المباشر، من خلال فتح الكاميرا ، ثم الضغط على 'Live' في أسفل الشاشة، واختيار  'Fundraiser'  لتحديد المؤسسات الخيرية التي يريد المستخدمين دعمها"، وعندما يبدأ البث سوف يتم عرض عدد الأشخاص الذين يدعمون حملة جمع التبرعات ومبلغ الأموال التي يتم جمعها.

وذكرت إنستجرام أنه استخدام تقنية Instagram Live ارتفع بنسبة 70٪ فى الشهر الماضى، وأن العديد من الأشخاص كانوا بالفعل يجمعون أموال التبرعات للمؤسسات الخيرية بالرغم من عدم وجود ميزة رسمية.

وتأتى هذة الميزة بعد أن قام موقع الفيديوهات القصيرة TikTok تيك توك بتحديث لتشجيع المستخدمين على التبرع للجمعيات الخيرية والمؤسسات الصحية، للمساهمة في مكافحة وباء كورونا.
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