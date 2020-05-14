ثروته 54 مليار ويعانى من العمى.. أبرز 10 معلومات عن مؤسس فيسبوك في ذكرى ميلاده

يحتفل اليوم ‎Mark Zuckerberg ، المؤسس والرئيس التنفيذى لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعيد ميلاده الـ 36، والذي ولد فى 14 مايو 1984 فى وايت بلينس، نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي حقق ثورة كبيرة جعلته أحد أغنياء العالم رغم صغر سنه، بعد أطلاقه لأول موقع تواصل اجتماعي في العالم.





وفيما يلي نستعرض إليك أبرز 10 معلومات عن مارك زوكربيرج ، مؤسس فيسبوك في عيد ميلاده الـ 36:





1. ولد زوكربيرج في 14 مايو 1984 في وايت بلينس، نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، لأب يعمل طبيب أسنان "ادوارد زوكربيرج"، وأمه "كارين" طبيبة نفسية





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2. أسس زوكربيرج في الرابع من فبراير عام 2004، شبكة اجتماعية مسماة بفيسبوك وكان يبلغ حينها 18 عاما، مع ثلاثة طلاب اخرين بجامعة "هارفارد " وهم إدواردو سافرين، وداستن موسكوفيتز، وكريس هيوز.





3. بالرغم من أنه مؤسس موقع التواصل الشهير، ألا حسابه على موقع فيسبوك يحمل الرقم 4، والسبب في ذلك أن زوكربيرج قام بعمل 3 حسابات في البداية لإجراء اختبارات على الموقع.





4. التحق مارك زوكربيرج بجامعة هارفارد، عقب تخرجه من أكاديمية اكستر فى عام 2002، وبدأ بتطوير برنامج يسمى كورس ماتش والذى يساعد الطلاب على اختيار صفوفهم بناء على اختيار الطلاب النخب السابقين فى الجامعة.





5. تزوج زوكربيرج في عام 2011، من صديقته بريسلا تشان، في حفل زفاف خاص وصغير في منزله بمدينة بالو ألتو في كاليفورنيا أمام 100 شخص فقط من المدعوين من زملاء زوجته تشان.





6. وفقا لتقديرات مجلة فوربس، أصبح زوكربيرج أصغر ملياردير فى العالم وهو في سن 23 عاما، وكان في المرتبة الـ 785 في قائمة أغنياء العالم.





7. تقدر ثروته الحالية بنحو 54 مليار دولار أمريكى، بالرغم من راتبه السنوي الذي يتلاقه من شركة فيسبوك، تبلغ قيمته دولار واحد فقط.





8. تعلم زوكربيرج اللغة الصينية في عام 2010، لكي يتمكن من التواصل مع عائلة زوجته.





9. لدي مارك ثلاثة أخوات هم راندي ودونا وآريال، وابنة واحدة من زوجته Priscilla، تدعي ماكس والتى تبرع عنها بـ 99 % من إجمالى أسهمه للجمعيات الخيرية.





10. يعانى مارك زوكربيرج من عمى الألوان، وهو السبب الرئيسي وراء اختيار اللون الأزرق لموقع فيسبوك، حيث لا يرى مارك الألوان مثل الأحمر والأخضر، لكنه يرى اللون الأزرق بشكل أفضل.