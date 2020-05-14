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أخبار العالم

تصويت بالرفض.. غضب على فيسبوك من اختيار توكل كرمان للمجلس الأعلى للحكماء

الخميس 14/مايو/2020 - 05:07 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
موجات غضب اجتاحت الفيسبوك بعد ارتفاع عدد المشاركين فى التصويت بالرفض ضد إدارة فيسبوك فى قرار اختيارهم الناشطة اليمنية توكل كرمان ضمن المجلس الأعلى للحكماء فيس بوك للإشراف علي المحتوى.
وقال النشطاء المشاركين فى التصويت : " نحن الموقعون أدناه على هذه العريضة نؤكد انزعاجنا وتعجبنا ومعارضتنا للطريقة التي قررت إدارة "فيسبوك" أن تنتهجها لاختيار المجلس الأعلي للإشراف علي المحتوي و هو الأمر الذي كان من المتوقع أن يقوم علي أسس ديمقراطية و تشاركية تمكن مستخدمي المنصة من اختيار من يمثلهم ليشرف علي المحتوي الذي يشاركه المستخدمون بدلًا من فرض الأمر عليهم.

اكدوا فى البيان: نعلن رفضنا التام لقيام إدارة فيسبوك بتعيين الناشطة اليمنية توكل كرمان ضمن مجلس حكماء فيسبوك أو ما تطلق الشركة عليه "مجلس الإشراف علي المحتوي" فلا هي تمثل الشارع اليمني و لا هي تمثل الشارع العربي و إنما هي واجهة لتحزبات فكرية و أيديولوجية تتنافي تمامًا مع ما يتطلبه هذا المنصب من الحيادية و الشفافية و احترام الشعوب و هو ما يحظي به المئات من الشخصيات العامة العربية بخلاف توكل كرمان التي يضرب اختيارها نزاهة و سمعة مجلس الإشراف علي المحتوي في مقتل و يفقدنا نحن مستخدمي الفيس بوك كل ركائز الثقة تجاه هذه المنصة.

اوضح البيان أن اختيار كرمان إنما يدل عن جهل تام بطبيعة الواقع السياسي والاجتماعي العربي الذي تمثل فيه كرمان كل أدوار مساندة النُظم الإرهابية والعبث بمقدرات الأوطان و التحريض علي العنف وهو ما يتعارض بالكلية مع قيم "فيسبوك" كمنصة افتراضية ترحب بالتنوع و تدعم قيم احترام الآخر و نبذ العنف، لافتا إلى أن كرمان إذ تمثل فهي تمثل الإزدواجية بعينها فكيف لناشط في مجال حقوق الإنسان أن يغض الطرف عن مقتل الآلاف من المدنيين في محيطها العربي علي أيدي من تدعمهم و تؤيدهم
 
تابع البيان: إعلاءً لقيم الديمقراطية ، فإننا نناشد "فيسبوك" بالالتفات إلي آراء مئات الآلاف من الموقعين علي هذه العريضة و الذين يرفضون رفضًا قاطعًا اختيار من يتسبب في محنة لأوطانهم ليراقب و يفصل في محتوي ما يكتبونه ما يضرب بعرض .الحائط كل ثقة بين فيسبوك و مستخدميه.
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