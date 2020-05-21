جوجل تضيف دعم الميزة الضبابية لتطبيقها Meet

أعلنت شركة جوجل Google ، في وقت سابق، عن خطتها لإغلاق تطبيق Hangouts نهائيا، استعدادا لإطلاق تطبيق Meet لجميع المستخدمين، ووفقا للخطة تستعد شركة عملاق البحث لدعم ميزة الخلفية الضبابية لمكالمات الفيديو في Meet.









ووفقا لما ذكره موقع "androidpolice" التقني، أطلقت جوجل ميزة الخلفية الضبابية في مكالمات الفيديو لمستخدمي تطبيق Duo، ورصد الميزة الجديدة ضمن الإصدار التجريبي الأحدث من خدمة Meet، والذي يحمل رقم 41.5 على متجر جوجل بلاي.









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وظهرت الميزة الجديدة في الإصدار الخاص بتطبيق Meet، على هواتف أندرويد ولم تعلن جوجل موعدا محددا لإطلاق الميزة على النسخة المخصصة للويب، والتى من المتوقع أن تقدمها لاحقا في الإصدار الخاص بالمتصفح من تطبيق Meet.









وتنافس الميزة الجديدة تطبيق Zoom، إذ تقدم خدمة مؤتمرات الفيديو الشهيرة ميزة تغيير الخلفية، ومن المتوقع أن تعلن جوجل عن جلب الميزة لتطبيق Meet، مما يتيح لك إضافة صورة من اختيارك كخلفية.









الجدير بالذكر أن شركة جوجل أعلنت أواخر الشهر الماضي، أنها ستجعل خدمة مكالمات الفيديو Google Meet مجانية للجميع، وذلك تزامنا مع زيادة الاقبال على خدمات مكالمات الفيديو منذ انتشار فيروس كورونا، والتى ستكون متاحة من خلال الويب وعبر تطبيقات الهواتف الذكية.