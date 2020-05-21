آبل وجوجل تطلقان تطبيق COVID-19 لمواجهة كورونا في 22 دولة

أطلقت شركتا آبل وجوجل اليوم تطبيق COVID-19 للكشف عن فيروس كورونا المستجد وتتبع المصابين فى جميع انحاء العالم ، وطلبت 22 دولة عبر خمس قارات استخدام التطبيق لمواجهة انشار فيروس كورونا .
وقال تيم كوك المدير التنفيذى لشركة آبل عبر تغريدة على تويتر ،إن التكنولوجيا يمكنها مساعدة مسؤولى الصحة على إخبار الاشخاص سريعا بأنهم تعرضوا لمريض عبر التطبيق، بالإضافة إلى حماية خصوصية المستخدمين .
ويعتمد تطبيق COVID-19 على تقنية البلوتوث Bluetooth بحيث يلتقط إشارات للأشخاص المجاورين لمستخدم التطبيق وإرسال إشعارات تخبره إذا كان هناك أحد قريب منه مصاب بفيروس كورونا.
وأوضحت آبل أنه إذا كانت نتيجة اختبار COVID-19 إيجابية لدى المستخدم يستطيع تطبيق تتبع جهات الاتصال الخاص به إرسال إشعارات إلى الأشخاص الذين قد يكونون قد تواصلو معه .
وتتوقع شركتى آبل وجوجل أن يكون هناك طلب متزايد من الدول على تطبيق COVID-19الأسابيع المقبلة ،وخصوصا بعد استخدام منظمة الصحة العالمية للتطبيق .
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وأضافت آبل خاصية اشعارات التعرض إلى نظام التشغيل iOS 13.5 الذي تم إصداره اليوم ،وتطرح جوجل تحديثًا لخدمات متجر التطبيقات Play Google ليعمل التطبيق عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد 6.0 أو الأعلي .