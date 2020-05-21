آبل وجوجل تطلقان تطبيق COVID-19 لمواجهة كورونا في 22 دولة

أطلقت شركتا آبل وجوجل اليوم تطبيق COVID-19 للكشف عن فيروس كورونا المستجد وتتبع المصابين فى جميع انحاء العالم ، وطلبت 22 دولة عبر خمس قارات استخدام التطبيق لمواجهة انشار فيروس كورونا .

وقال تيم كوك المدير التنفيذى لشركة آبل عبر تغريدة على تويتر ،إن التكنولوجيا يمكنها مساعدة مسؤولى الصحة على إخبار الاشخاص سريعا بأنهم تعرضوا لمريض عبر التطبيق، بالإضافة إلى حماية خصوصية المستخدمين .

ويعتمد تطبيق COVID-19 على تقنية البلوتوث Bluetooth بحيث يلتقط إشارات للأشخاص المجاورين لمستخدم التطبيق وإرسال إشعارات تخبره إذا كان هناك أحد قريب منه مصاب بفيروس كورونا.





وأوضحت آبل أنه إذا كانت نتيجة اختبار COVID-19 إيجابية لدى المستخدم يستطيع تطبيق تتبع جهات الاتصال الخاص به إرسال إشعارات إلى الأشخاص الذين قد يكونون قد تواصلو معه .





وتتوقع شركتى آبل وجوجل أن يكون هناك طلب متزايد من الدول على تطبيق COVID-19الأسابيع المقبلة ،وخصوصا بعد استخدام منظمة الصحة العالمية للتطبيق .

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وأضافت آبل خاصية اشعارات التعرض إلى نظام التشغيل iOS 13.5 الذي تم إصداره اليوم ،وتطرح جوجل تحديثًا لخدمات متجر التطبيقات Play Google ليعمل التطبيق عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد 6.0 أو الأعلي .