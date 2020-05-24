لهواتف أندرويد.. خطوات حظر الإيميلات المزعجة على Gmail.. فيديو وصور

تعتبر تطبيقات البريد الإلكترونى هى تطبيقات رسمية، مثل تطبيق Gmail ، الذى يستخدمه عدد كبير، ويتم استخدام هذه التطبيقات في العمل وتلقى الخدمات أكثر من استخدامها للتراسل أو الدردشة مع الأصدقاء والأهل، وتحتوى على العديد من الرسائل والمعلومات المهمة والتى يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.





وللحفاظ على هذه المعلومات ولعدم الإزعاج المستمر يفضل أن تقتصر تطبيقات الإيميل على الإيميلات المهمة فقط سواء من المدرسة أو الجامعة أو العمل، ولكن هناك العديد من الإيميلات المزعجة والغير مهمة والتى تكون عبارة أو إعلانات أو غيرها.





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ويفضل المستخدمون مسح هذه الإيميلات فورا أو حظرها، لانها تسبب إزعاجا شديدا، وعلى الرغم من أنه يمكنك إلغاء الاشتراك من القوائم البريدية من خلال حساب Google جوجل، إلا أنك قد تتلقى رسائل بريد إلكتروني على Gmail غير مرغوب فيها.





وذكر موقع Digital Trends الخطوات التى يجب اتباعها لحظر أى ايميل على تطبيق Gmail من خلال هاتفك الأندرويد :





1-افتح ايميل الشخص أو الجهة التى تريد حظرها على Gmail

2-في أعلى اليمين لرسالة الإيميل ، وليس التطبيق نفسه، سيكون هناك زر مميز بثلاث نقاط عمودية، ويوجد هذا الزر أيضًا على نفس المستوى الأفقي لاسم مرسل البريد الإلكتروني.

3- حدد هذا الزر لفتح القائمة المنسدلة.





4-اختر حظر الإيميل، ولن يستطيع المرسل القيام بالرسال مرة أخرى من هذا الإيميل



