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تكنولوجيا

ثغرات خطيرة في تطبيق Gmail وجوجل تعترف

الأحد 05/يوليه/2020 - 07:04 ص
ثغرات خطيرة في تطبيق
ثغرات خطيرة في تطبيق Gmail وجوجل تعترف
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ندى على
كشفت تقارير أن هناك ثغرات أمنية خطيرة في تطبيق رسائل البريد الإلكترونى من جوجل، Gmail، والتى تنذر باختراق المستخدمين من خلال إرسال روابط عشوائية لهم. 

وبحسب تقرير من مجلة  Forbes  فإن المشكلة التي حدثت في تطبيق Gmail لآلاف المستخدمين، كانت عبارة عن رسائل في البريد العشوائي، وعندما يقوموا بفتحها فإنه يتم اختراقهم، كما يتعطل التطبيق بشكل كامل. 


واعترفت شركة جوجل Google مؤخرًا بالمشكلة وقالت إنها أثرت على مجموعة كبيرة من المستخدمين وإن التطبيق يعمل الآن بشكل كامل، إلا أن العديد من المستخدمين لا يزالون يسجلون الشكاوى عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي. 

كما واجه عدد كبير من المستخدمين لتطبيق Gmail تعطل الخدمة وتوقفها بالكامل، في عدد من الدول، وكان من أبرزها الهند، التى تعطل فيها التطبيق عدة ساعات مما عطل أعمال المستخدمين بشكل كبير.  

وفى وقت سابق، قامت جوجل بحظر أكثر من 18 مليون رسالة بريد إلكتروني على تطبيق Gmail في يوم واحد ، مما يمثل ما يقرب من 20% من إجمالي عدد الرسائل المزيفة التى تحظرها بشكل يومى، بسبب احتوائها على برامج ضارة تحت اسم تعليمات وقائية عن فيروس كورونا. 


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