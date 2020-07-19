AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بعد حصول محمد رمضان عليه.. ما هو الدرع الماسي من يوتيوب وكيف تحصل عليه

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:01 ص
ما هو الدرع الماسي
ما هو الدرع الماسي من يوتيوب وكيف تحصل عليه
Advertisements
ندى على
يعد موقع يوتيوب  YouTube المملوك لشركة جوجل أكبر موقع للفيديوهات وعرضها بشكل مجانى، ويتيح الفرصة أمام أى مستخدم للقيام بإنشاء قناة خاصة لعرض وترويج فيديوهاته الشخصية طبقا للمحتوى الذى يريد عرضه أماما الجمهور. 

وينطبق نفس الشئ على المغنيين أو عارضى المحتويات الفنية سواء كانوا مشاهير أو لا، وعند وصول أى مغنى شهير أو عارض محتوى على موقع يوتيوب بالوصول إلى عدد كبير من المشتركين على قناته، والتى يقومون بمتابعته بشكل مستمر. 


وتقوم منصة يوتيوب بتقديم له عدد من الجوائز و الدروع  منها و4 أربعة الدرع الفضى وهو مخصص لأى قناة تحتوى على 100 ألف مشترك، والدرع الذهبى وهو لمن تصل قناته لمليون مشترك، أما القنوات التى تصل ل 10 مليون مشترك فيكون من نصيبها الدرع الماسي، أما أرفع درع فهو الدرع المخصص وهو للقنوات التى يصل عدد مشتركيها إلى 50 مليون مشترك فأكثر. 

وحصل أمس الفنان المصرى محمد رمضان على الدرع الماسي أو ما يعرف ب Diamond Creator Award وتعطى لأى منشئ قناة يمتلك عدد مشتركين يصل ل 10 مليون أو أكثر، وبحسب المنصة الرسمية لموقع يوتيوب لمنشئي المحتوى YouTube Creators فإن الجوائز أو الدروع لا تنطبق على عدد المشاهدات إنما تعطى بالأساس بناء على الرقم الفعلي للمشتركين. 

ومن المغنيين العرب الذين حصلوا أيضا على الدرع الماسى من يوتيوب Diamond YouTube Button ، كان المغنى المغربي سعد لمجرد، حيث حصل عليه منذ أيام من يوتيوب بعد تخطيه حاجز 10 مليون مشترك أيضا. 

وفقا لموقع يوتيوب فإن جوائز منشئي المحتوى تُمنح وفقًا لتقدير موقع YouTube وحدها ، ولا يتم الاعتراف  إلا بمنشئي المحتوى الذين أنشأوا قنواتهم وفقًا للقواعد، حيث  تخضع القنوات للمراجعة قبل إصدار الجوائز. وهذا يعني أن مكافأة منشئي المحتوى الذين يحافظون على حساباتهم في وضع جيد بدون مخالفات حقوق الطبع والنشر أو انتهاكات إرشادات المنتدى أو زيادة عدد المشتركين بشكل مصطنع ، من بين المعايير التى تحكم إعطائها .

أما بالنسبة لصانعى ومنشئى المحتوى على الموقع فإنه إذا تمت الموافقة على أهلية القناة، فسيتلقى المنشئ  إشعارًا على استوديو مبدعي المحتوى الخاص بهم في غضون أسبوع واحد من اجتياز الإنجاز لجوائز منشئي المحتوى. 

وعند موافقة إدارة يوتيوب ووصول المنشئ للمحتوى المطلوب فعند  إرسال جميع المعلومات الخاصة بالمنشئ، سيبدأ يوتيوب في صناعة جائزة منشئي المحتوى الخاصة بالمنشئين، وإرسالها لهم. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جوجل تتخلى عن تطبيق Google Play Music لصالح YouTube Music.. شاهد

+Apple TV تشتري أفلاما من هوليوود لبثها حصريا ومنافسة نتفليكس

خلال 60 يوما.. 25 مليون زائر و100 ألف مشترك بقناة وزارة الثقافة على يوتيوب

5 دولارات اشتراكها الشهري.. +Apple TV تقترب من منافسة نتفليكس بـ 33 مليون مشترك.. فيديو

أول فنان مصري ينال الجائزة.. محمد رمضان يحتفل بالدرع الماسي من يوتيوب

لمنافسة يوتيوب .. موقع Spotify للموسيقى يضيف مقاطع الفيديو

ترشيحاتنا

بـ هوت شورت وقبعة.. نوال الزغبي تجذب جمهورها بإطلالة ساحرة

محمد رمضان يستأنف على حكم حبسه عاما في سب الطيار أشرف أبو اليسر

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 19 /7 /2020 مهنيًا وعاطفيًا وصحيًا

مرتضى منصور: لن أترك حق شريفة الفار وتقدمت ببلاغ ضد إهانتها

تستنجد على الهواء .. زوجة تفضح زوجها على الهواء بعد نشر صورها عارية.. فيديو

مشاجرة حريمي على الأمتعة داخل مطار .. فيديو

AdvertisementS

صرف معاشات شهر أغسطس قبل عيد الأضحى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي

خبير سوداني: جهة دولية طالبت إثيوبيا مواصلة المفاوضات مع ملء سد النهضة سرا

نجم بيراميدز يرفع راية التمرد ويفتعل الأزمات من أجل عيون الأهلي

جريمة تهز السعودية بسبب ألعاب الفيديو.. موت 4 فتيات ذبحا بالسكين وشنق شقيقهن

الشائعات تضرب الوسط الفني.. طلاق ياسمين صبري الأبرز.. ووفاة أميتاب باتشان بـ كورونا الأحدث

دلع وحب .. 10 صور رومانسية جمعت بين ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي

محمد رمضان يستأنف على حكم حبسه عاما في سب الطيار أشرف أبو اليسر

تحركات عسكرية.. ميليشيات الوفاق تتجه نحو سرت

الذروة انتهت..فهل تحدث موجة ثانية لـ كورونا فى مصر؟ لجنة بالصحة تجيب

مشهد غريب .. طائر يتجمد أثناء تحليقه في السماء .. فيديو

عاد للحياة بعد دفنه.. شقيقة مدرس الشرقية تكشف ردة فعلها عند رؤيته ..فيديو

مستشار بأكاديمية ناصر: أردوغان سيتحرك صوب سرت والجفرة حتى لا يستطيع الجيش الليبي توحيد صفوفه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دلع وحب .. 10 صور رومانسية جمعت بين ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي

بعد تعرضها للتحرش من الفتيات.. 10 صور لـ أميرة فتحي في الفترة الأخيرة

رسميا.. الكشف عن هيونداي إلنترا N لاين الجديدة.. صور