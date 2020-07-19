بعد حصول محمد رمضان عليه.. ما هو الدرع الماسي من يوتيوب وكيف تحصل عليه

يعد موقع يوتيوب YouTube المملوك لشركة جوجل أكبر موقع للفيديوهات وعرضها بشكل مجانى، ويتيح الفرصة أمام أى مستخدم للقيام بإنشاء قناة خاصة لعرض وترويج فيديوهاته الشخصية طبقا للمحتوى الذى يريد عرضه أماما الجمهور.





وينطبق نفس الشئ على المغنيين أو عارضى المحتويات الفنية سواء كانوا مشاهير أو لا، وعند وصول أى مغنى شهير أو عارض محتوى على موقع يوتيوب بالوصول إلى عدد كبير من المشتركين على قناته، والتى يقومون بمتابعته بشكل مستمر.









وتقوم منصة يوتيوب بتقديم له عدد من الجوائز و الدروع منها و4 أربعة الدرع الفضى وهو مخصص لأى قناة تحتوى على 100 ألف مشترك، والدرع الذهبى وهو لمن تصل قناته لمليون مشترك، أما القنوات التى تصل ل 10 مليون مشترك فيكون من نصيبها الدرع الماسي، أما أرفع درع فهو الدرع المخصص وهو للقنوات التى يصل عدد مشتركيها إلى 50 مليون مشترك فأكثر.





وحصل أمس الفنان المصرى محمد رمضان على الدرع الماسي أو ما يعرف ب Diamond Creator Award وتعطى لأى منشئ قناة يمتلك عدد مشتركين يصل ل 10 مليون أو أكثر، وبحسب المنصة الرسمية لموقع يوتيوب لمنشئي المحتوى YouTube Creators فإن الجوائز أو الدروع لا تنطبق على عدد المشاهدات إنما تعطى بالأساس بناء على الرقم الفعلي للمشتركين.





ومن المغنيين العرب الذين حصلوا أيضا على الدرع الماسى من يوتيوب Diamond YouTube Button ، كان المغنى المغربي سعد لمجرد، حيث حصل عليه منذ أيام من يوتيوب بعد تخطيه حاجز 10 مليون مشترك أيضا.





وفقا لموقع يوتيوب فإن جوائز منشئي المحتوى تُمنح وفقًا لتقدير موقع YouTube وحدها ، ولا يتم الاعتراف إلا بمنشئي المحتوى الذين أنشأوا قنواتهم وفقًا للقواعد، حيث تخضع القنوات للمراجعة قبل إصدار الجوائز. وهذا يعني أن مكافأة منشئي المحتوى الذين يحافظون على حساباتهم في وضع جيد بدون مخالفات حقوق الطبع والنشر أو انتهاكات إرشادات المنتدى أو زيادة عدد المشتركين بشكل مصطنع ، من بين المعايير التى تحكم إعطائها .





أما بالنسبة لصانعى ومنشئى المحتوى على الموقع فإنه إذا تمت الموافقة على أهلية القناة، فسيتلقى المنشئ إشعارًا على استوديو مبدعي المحتوى الخاص بهم في غضون أسبوع واحد من اجتياز الإنجاز لجوائز منشئي المحتوى.





وعند موافقة إدارة يوتيوب ووصول المنشئ للمحتوى المطلوب فعند إرسال جميع المعلومات الخاصة بالمنشئ، سيبدأ يوتيوب في صناعة جائزة منشئي المحتوى الخاصة بالمنشئين، وإرسالها لهم.



